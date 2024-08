Kiderült, mennyi pénzre van szükség ahhoz, hogy gazdagnak mondhasd magad

Az ingatlan- és részvényárak emelkedése mellett az amerikaiak szerint az az összeg is nőtt, amire szükségük van ahhoz, hogy gazdagnak érezzék magukat.

Egy friss felmérés szerint átlagosan 2,5 millió dolláros nettó vagyonra van szükség ahhoz, hogy 2024-ben gazdagnak mondhassa magát valaki.

Ez 14%-os ugrás a tavalyi évhez képest, amikor a Charles Schwab Modern Wealth felmérése szerint az amerikaiak szerint 2,2 millió dollárra volt ehhez szükség.

Érdekes, hogy minél idősebb valaki, annál magasabb a léc annak kapcsán, mit is gondol a vagyon definíciójáról. A baby boomerek szerint a gazdagsághoz 2,8 millió dollárra van szükség, míg az ezredfordulósok szerint 2,2 millió dollárra. Összességében valamivel több mint minden ötödik amerikai mondta azt, hogy "jó úton halad" a gazdagság felé, és 10% mondta azt, hogy már most is gazdag.

Arra a kérdésre, hogy mekkora átlagos nettó vagyonra van szükség ahhoz, hogy valaki "anyagilag kényelmes helyzetben" érezze magát, 778 000 dollárt mondtak - ez nagy csökkenés a tavalyi 1 millió dollárhoz képest, de úgy tűnik, összhangban van a csökkenés az infláció mérséklődésével.

Az X generáció tagjai említették a legmagasabb, 873 000 dolláros átlagos nettó vagyont, ami 12%-kal magasabb, mint a boomerek válasza, és 20%-kal van az ezredfordulósok becslése felett. A felmérés szerint ennek oka az lehet, hogy az X generációt egyszerre éri most a gyereknevelés és a idősödő szülőkről való gondoskodás anyagi terhe.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 08. 20. Meg fogsz lepődni, milyen gazdagok az emberek Magyarországon

Címlapkép forrása: Shutterstock