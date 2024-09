Díjazták Magyarország legjobb pénzügyi marketingszakembereit

3. alkalommal írták ki a Signature 40 talentpályázatot: a verseny a jövő marketing- és kommunikációs reménységeinek felkutatására és elismerésére szolgál. Az idei év egyik újdonsága volt, hogy a Portfolio szakmai gondozásában Finance tematikus listával bővült a talentplatform.

A Signature 40 elismerés a jövő marketing- és kommunikációs szakembereinek szól, akik nem csak követik, hanem formálják is a trendeket. Azoknak, akik munkája példaértékű a szakmában, és akik valóban kiemelkednek a többiek közül. A lista továbbra is az alapítás óta bevált gyakorlatokat követi, melyek biztosítják, hogy csak a legjobbak legjobbjait tartalmazza. A verseny célja idén is egyfajta talent lista összeállítása volt, ugyanis a marketing döntéshozói szint alatti operatív szakemberekre koncentrált. Csak megbízói, ügynökségi vagy média oldalról érkező ajánlások alapján lehet nevezni, és ezeket a tehetségeket meghívásos módon lehet bevonni a versenybe.

A folyamat fontos garanciája, hogy a szervezők 8 tematikus listán keresztül tették objektíven összemérhetővé a jelölteket. A tematikus listák szerepe az előszűrő folyamatban idén még nagyobb hangsúlyt kapott. Kizárólag azok a szakemberek kerülhettek be a végső TOP 40-be, akik ezen a szűrőn is sikeresen átmennek.

A 2024-es év egyik legnagyobb újítása az volt, hogy csak a TOP 3 pontszámot elérő szakembereket rangsorolják, míg a többi jelentkező külön rangsor nélkül, Signature elismeréssel szerepel a tematikus listákon, és így pályázhattak a TOP 40 elismerésére. Ez az újítás biztosítja, hogy a legjobb tehetségek valóban kiemelkedjenek, és lehetőséget kapjanak a nagyközönség előtti bemutatkozásra. Az idei év másik nagy újdonsága a dedikált pénzügyi lista volt, ami a pénzügyi és biztosítási szektor szakembereinek elismerését célozta, és új lehetőségeket kínált ezen ágazatok legjobb tehetségeinek bemutatkozására.

Ők lettek Magyarország top finance marketing managerei 2024-ben:

Zámbó Szabina; marketingkommunikációs menedzser, K&H Bank; (címlapképünkön) Nagy Bettina, Senior marketing and PR expert, Erste; Vágó-Kovács Dóra, marketingkommunikációs szakértő, CIB Bank;

A tematikus lista minősített Signature szakemberei (ABC sorrendben)

Barta Emese, Mass Márka Product Owner, OTP Bank;

Kiricsi Dávid, Vezető - Kampány Menedzsment, Erste Bank;

Porkoláb Dávid, Digitális Marketing Megoldások vezető, Erste Bank;

Várfi Tamás, Senior Digital Marketing Specialist, Erste Bank;

Címlapkép (balról jobbra): Király Anita, a Portfolio Csoport operatív igazgatója, Zámbó Szabina, a marketingkommunikációs menedzsere és Nagy Márton, a Signature 40 alapítója. Forrás: Signature 40.

A Portfolio a Signature 40 szakmai-és médiatámogatója.