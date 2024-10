Tömegekre csapnak le a kiberbűnözők Magyarországon - Ez lenne a digitális csalások aranykora?

Az elmúlt években a kiberbűnözés Magyarországon is elképesztő méreteket öltött. A csalók egyre kifinomultabb módszerekkel próbálnak pénzt és adatokat kicsalni az emberekből, legyen szó zsarolóvírusos támadásokról, unokázós csalásokról vagy épp telefonos átverésekről. A probléma nem tűnik el magától, ráadásul a jövőben még nagyobb károkra számíthatunk. „Az előrejelzések szerint 2025-re a kiberbűnözés globális szinten 6000-10 000 milliárd dollárnyi kárt okozhat, ami a világpolitikai helyzet alakulásával tovább súlyosbodhat” – emelte ki Balogh Turul, az ITBN Conf-Expo kiberbiztonsági szakértője, aki Banking Technology 2024 konferenciánkon a banki csalásokról szóló kerekasztal-beszélgetést vezeti.

Hogyan látod jelenleg az online csalások helyzetét Magyarországon, és melyek a leggyakoribb módszerek, amelyeket a csalók alkalmaznak?

A helyzet sajnos egyre rosszabb. Az ITBN Conf-Expo beszélgetésein is egyértelműen kiderült, hogy a csalók egyre kifinomultabb módszereket használnak. Magyarországon különösen elterjedtek az unokázós csalások, amelyek során idős embereket keresnek meg telefonon, és pénzt csalnak ki tőlük azzal az ürüggyel, hogy valamelyik szerettük bajban van. Ezek az átverések rendkívül jól szervezettek, gyakran nemzetközi bűnszervezetek állnak mögöttük.

Ugyanilyen népszerűek a személyiséglopások is, ahol a csalók az áldozatok személyes adatait használják fel hamis tranzakciókhoz. Magyarországon egyre gyakoribbak azok a támadások, amikor valaki a telefonszám másolásával próbál meg hozzáférni az áldozat bankszámlájához. Ez azért veszélyes, mert

a kétfaktoros hitelesítést kijátszva könnyedén ellophatják a megtakarításokat.

Milyen pénzügyi károkkal járhatnak ezek a támadások?

Magyarországon egy kibertámadás közvetlen költségei akár több tízmillió forintra is rúghatnak.

Ám a közvetett költségek, mint a reputációvesztés, az üzleti folyamatok leállása vagy az ügyfélbizalom megingása, még ennél is magasabbak lehetnek.

Ráadásul egyre több vállalat válik zsarolóvírusok áldozatává, amelyek következtében szinte azonnali pénzügyi veszteségekkel kell számolniuk. A legriasztóbb adat, amit az ITBN Conf-Expo előadásain is hallottunk, hogy

2023-ban minden ötödik magyar vállalat kibertámadás áldozata volt.

Ezek közül sokan zsarolóvírussal kerültek szembe, amely nemcsak az adatokat zárja le, hanem jelentős váltságdíjat is követel az adatok visszaállításáért. A helyzet aggasztó, hiszen a támadások száma és súlyossága folyamatosan növekszik.”

Hogyan befolyásolják a nemzetközi politikai események a kiberbűnözés alakulását?

A világpolitikai eseményeknek közvetlen hatásuk van a kiberbűnözés alakulására. A háborús helyzetek, gazdasági válságok, de akár a nagyobb geopolitikai konfliktusok is olyan instabilitást okoznak, amely kedvez a kiberbűnözőknek. A nemzetközi bűnszervezetek gyakran kihasználják az ilyen helyzeteket, hogy még több pénzt csaljanak ki a cégektől vagy magánszemélyektől.

Egy másik érdekes pont, amit az ITBN szakértői kiemeltek, hogy az államilag támogatott hackercsoportok is egyre aktívabbak, főleg olyan országokban, ahol politikai instabilitás van. Ezek a támadások nemcsak anyagi károkat okoznak, hanem adatbiztonsági rést is hagynak maguk után, amely hosszú távon akár a nemzetbiztonságot is veszélyeztetheti.

Mit tehetünk mi, átlagemberek annak érdekében, hogy ne váljunk online csalások áldozataivá?

A legfontosabb, amit tehetünk, hogy folyamatosan figyelünk a kiberbiztonsági tanácsokra, és soha nem osztunk meg személyes adatokat gyanús telefonhívások vagy e-mailek révén. Az emberek egy jelentős része még mindig nincsen tisztában azzal, hogy mennyire egyszerű átverni őket. Éppen ezért nagyon fontos a tájékoztatás, mind a piaci és mind az állami szereplőknek is kiemelt feladata, hogy minél szélesebb körben oktassák az embereket a kiberbiztonsági alapszabályokról.

A kétfaktoros hitelesítés használata, erős jelszavak alkalmazása és a gyanús e-mailek azonnali jelentése, törlése mind olyan egyszerű lépések, amelyekkel megelőzhetjük, hogy áldozattá váljunk. Az ITBN-en külön kiemelték azt is, hogy a cégek számára elengedhetetlen, hogy rendszeresen képezzék alkalmazottaikat a kibervédelem alapvető technikáira, hiszen sok támadás éppen az emberi hibákra alapozva történik.

Hogyan készülhetnek fel a vállalatok a jövőbeni kiberfenyegetésekre?

Az Informatikai Biztonság Napja konferencia egyik legfontosabb tanulsága az volt, hogy a vállalatoknak proaktívan kell fellépniük. Nem elég reagálni a támadásokra, hanem előre kell készülni rájuk. Ez magában foglalja a rendszeres biztonsági auditokat, a legújabb biztonsági technológiák alkalmazását és az adatok folyamatos védelmét.

A cégeknek szoros együttműködést kell kialakítaniuk a kiberbiztonsági szakemberekkel, és nagy hangsúlyt kell fektetniük a biztonságtudatossági tréningekre is. A jövőben azok a vállalatok maradnak versenyképesek, amelyek képesek lesznek gyorsan reagálni a kibertámadásokra, és megfelelő védelmi stratégiát dolgoznak ki. Az ITBN szakértői szerint Magyarországon még sok cég van lemaradva ezen a téren, de a technológiai fejlődés egyre inkább kikényszeríti, hogy minden vállalat komolyan vegye a kiberfenyegetéseket.

A Portfolio Banking Technology 2024 konferencián Balogh Turul és kollégái részletesebben is elemzik majd a kiberbűnözés jelenlegi trendjeit, és gyakorlati megoldásokat kínálnak a védekezésre. Ne hagyjuk, hogy áldozattá váljunk – tanuljunk meg védekezni a modern kor legkifinomultabb csalásai ellen!

