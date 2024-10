Egyetlen év alatt több mint 1 milliószor beszélgetett az ügyfelekkel a magyar nagybank AI-asszisztense

Egy év alatt több mint egymillió beszélgetést és havonta hatezer átutalást végeztetnek Kate-tel, a K&H hangalapú, mesterséges intelligenciával működő digitális pénzügyi asszisztensével, amely már kétszáz funkciót tud - közölte a bank. A banki AI-innovációkról november 5-ei Banking Technology konferenciánkon is szó lesz, érdemes regisztrálni!

A mobilbanki ügyfelek tizede már rendszeresen használja a megoldást, a bank szakértői szerint ez az intelligens, beszédfelismerésen és természetes nyelvi feldolgozáson alapuló funkcióinak köszönhető, amelyek révén az ügyfelek emberi módon kommunikálhatnak a bankkal.

A K&H mobilbanki ügyfeleinek több mint 90 százaléka már kattintott Kate-re, és több mint felük beszélgetett is a bank MI-alapú digitális pénzügyi asszisztensével. Kate megmutatja az elfelejtett PIN kódot, a számlaszámot, vele aktiválható és digitalizálható az új bankkártya, de segítségével lakásbiztosítást is könnyű kötni, ahogy kötelező felelősségbiztosítást vagy cascót is.

A hiteleknél képes a hitelkártya törlesztést elvégezni, a meglévő hitelek adatait megmutatni. Megtakarítások, befektetések vagy akár nyugdíjbiztosítás indításában is számíthatnak az ügyfelek Kate-re.

Kate 200 funkcióval rendelkezik, és több mint 500 banki, pénzügyi kérdésre képes önmagától helyes választ generálni.

Kate legnépszerűbb funkciója a PIN kód megnézése, amit havonta 16 ezerszer kérnek le az ügyfelek, a második legnépszerűbb a számlaszám megmutatása 12 ezer lekérdezéssel, de havi 6 ezer – akár hangalapú - átutalást is végeznek, a vásárlási limitek be- vagy átállítását pedig 4 ezerszer hajtják végre a bankolók.

Ezeken kívül gyakori kérés-kérdés még a tovább küldhető bankszámlakivonat letöltése, a kártyaaktiválás és a tranzakciókeresés (havi 5-5 ezer lekérdezéssel), az IBAN-szám megmutatása, a kártya digitalizálása vagy a hitelkártya visszafizetése.

Havonta több mint százezer beszélgetést folytatnak Kate-tel, érdekesség, hogy a leghosszabb beszélgetés 88 kérdés-válasz volt, miközben az átlagos beszélgetés 4 kérdés és válasz.

„Kate autonómiája már 62 százalékos, ez azt jelenti, hogy az ügyek közel kétharmadában önállóan tudja végrehajtani a megkapott ügyfélutasításokat” – mondta Németh Balázs, a K&H innovációs vezetője, aki Banking Technology konferenciánk résztvevője is lesz.

