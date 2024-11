Újraindítja a kormány a népszerű otthonfelújítási programot, jönnek a részletszabályok

A kormány Vidéki Otthonfelújítási Program indítását tervezi 2025 elején – jelentette be két hete Gulyás Gergely. Ma megkezdődik az ezzel kapcsolatos jogszabálytervezet társadalmi egyeztetése is – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A közlemény alapján két fontos ponton is változhat a korábbi program azon túl, hogy csak 5000 fő alatti településeken lesz elérhető, bár az is elképzelhető, hogy csak pontatlanul fogalmazott a közlemény.