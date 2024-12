Milliós bírságot zúdított az ingyenpénzes magyar startup mögött álló cégre az MNB

Az MNB 16,75 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a Statosfera Bankszámlainformációs Szolgáltató Kft.-re és kötelezte – az üzletileg megbízható működése érdekében – a vásárlóknak járó pénzvisszatérítés, s az ahhoz kötődő nyilvántartás kapcsán feltárt üzleti, számviteli, vállalatirányítási, IT és adatszolgáltatási hiányosságok megszüntetésére- közölte a felügyelet.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) – helyszíni ellenőrzést is magába foglaló – korlátozott átfogó vizsgálatot végzett a miskolci székhelyű Statosfera Bankszámlainformációs Szolgáltató Kft.-nél (Statosfera Kft.) A vizsgálat 2021. március 31-étől az ellenőrzés lezárásáig tekintette át a számlainformációs szolgáltató tevékenységét. A Statosfera Kft. fő tevékenysége ezen időszakban a pénzvisszatérítési (ReCash) szolgáltatás volt, amelyet a vele szerződésben álló kereskedelmi cégekkel megkötött szerződések alapján nyújtott a cégek bankszámlával rendelkező vevőinek, azok vásárlásainak összege után.

Az MNB feltárta, hogy a társaság a prudens (üzletileg megbízható) működés szempontjából aggályos gyakorlatot folytatott a pénzvisszatérítésekre vonatkozóan, mivel nem alakított ki olyan nyilvántartási rendet, melyből egyértelműen megállapítható a vevők részére járó visszatérítés mindenkori összege.

A pénzügyi felügyelet ma közzétett határozatában ezért kötelezte a társaságot egyebek közt a vásárlóknak kifizetett, illetve a még ki nem fizetett pénzvisszatérítések kimutatására szolgáló nyilvántartása kijavítására, valamint annak a kereskedő cégek által átutalt összegekkel történő összevetésére. Mindezek alapján pedig kötelezte a vevőknek járó összeg megfelelő elkülönítésére és a részükre történő kifizetések elvégzésére, vagy a ki nem fizetett pénzvisszatérítések partnerek felé történő visszautalására.

Az MNB kötelezése szerint a társaságnak gondoskodnia kell egy pénzügyi intézményi minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló megválasztásáról és ismételten el kell készítenie 2021. és 2022. évi – az új könyvvizsgáló által auditált – éves beszámolóit, illetve be kell nyújtania a 2023. évi auditált beszámolóját is.

Mindezeken túlmenően a Statosfera Kft. köteles dokumentáltan kijelölni az informatikai adatgazdáit és rendszergazdáit összes adatköre és rendszere kapcsán, az adatszolgáltatás vonatkozásában pedig (a mérleg és eredménykimutatás tételek szerinti elkülönítése érdekében) ki kell javítania vonatkozó adatszolgáltatási táblájának hiányosságait.

A vállalatirányítás kapcsán a Statosfera Kft-nek meg kell határoznia a prudens működéshez kötődő megfelelő színvonalú ellenőrzési funkciót, a számvitelt, adatszolgáltatást, IT biztonságot, illetőleg az MNB felügyelése alá tartozó és nyilvántartott tevékenységek szakmai kontrollját, továbbá a jogszabályi előírásoknak megfelelő belső ellenőrt is kell alkalmaznia.

A feltárt hiányosságok miatt az MNB idén december 31., illetve 2025. március 31-i határidővel kötelezte a társaságot a problémák dokumentált kijavítására, a jogszabályi előírásoknak megfelelő működésre, emellett

16,75 millió forint felügyeleti bírságot is kiszabott a Statosfera Kft.-re.

A bírságösszeg kapcsán súlyosbító körülménynek számított a feltárt magas, illetőleg jelentős kockázatú hiányosságok nagy száma - közölték.

A Statosfera Kft. a Recash applikáció mögött működő vállalat, az app működéséről korábban mi is beszámoltunk, ahogyan arról is, hogy a cég az utóbbi időben több nehézséggel is küzdött: