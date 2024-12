Így is lehet: Görögország eltörli a lakosság banki költségeinek nagy részét

A jobbközép görög kormány azt is tervezi, hogy 2026-tól megduplázza az ingatlanadó összegét mintegy 25 000 olyan ingatlanra, amelyek a bankok könyveiben szerepelnek, és amelyeket nem használnak, ezzel is növelni próbálva a lakáskínálatot és csökkenteni a bérleti díjakat – számolt be a Reuters.

A 2,3%-os növekedés előirányzó 2025-ös állami költségvetés megszavazása előtt a miniszterelnök azt is mondta, Görögország törvénybe foglalja az 5000 euróig terjedő pénzátutalások 0,5 eurós felső díjhatárát is. Azt is tervezik, hogy eltörlik az állami és közüzemi vállalatok részvételével folytatott tranzakciók díjait.

A görög bankok bevételei a lakossági tranzakciók díjaiból és illetékeiből évente mintegy 200 millió eurót tesznek ki, elemzők szerint a díjak csökkentése évente „több tucat millió euróba” kerülhet a bankoknak.

A több mint egy évtizeddel ezelőtti adósságválság során sokat szenvedő négy nagy görög bank mára a 2017-es 45%-ról 6% alá csökkentette nem teljesítő hitelek arányát. Tavaly már 3,8 milliárd euró nyereséget értek el, és

16 év óta először terveznek osztalékot fizetni a 2024-es nyereségből.

Micotákisz, akinek a pártja az utóbbi időben visszaesett a közvélemény-kutatási eredményekben, azt is bejelentette, hogy a bankrendszerből származó további 100 millió euróval iskolák felújítását és építését finanszíroznák.

