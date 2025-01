Bankárnak állnál Londonban? - Van egy rossz hírünk

Jelentősen csökkent tavaly a meghirdetett új pénzügyi munkahelyek száma a londoni Cityben, mivel a pénzügyi szolgáltató cégek a nehéz gazdasági körülmények közepette költségcsökkentésekbe kezdtek - áll az egyik vezető globális pénzügyi munkaerőpiaci adatszolgáltató és tanácsadó cég hétfőn Londonban ismertetett friss felmérésében.

A Morgan McKinley által a City foglalkoztatási folyamatairól negyedévenként közölt helyzetértékelés - London Employment Monitor - új összeállítása szerint 2024 egészében 28 százalékkal kevesebb betölthető munkahely volt a londoni pénzügyi szolgáltatási szektorban, mint az előző évben.

A tavalyi negyedik negyedévben a harmadik negyedévhez mérve 18 százalékkal, 2023 negyedik negyedévével összevetve

12 százalékkal csökkent a meghirdetett befektetési banki és háttérszolgáltatási állások száma a londoni Cityben.

A Morgan McKinley szerint a meredek visszaesés azt tükrözi, hogy a londoni pénzügyi szolgáltatási szektor mind komolyabb kihívásokkal - köztük ingatag gazdasági helyzettel, geopolitikai bizonytalanságokkal, stratégiai léptékű átalakítási folyamatokkal és technológiai fennakadásokkal - küszködik.

A ház szerint mindemellett a brit EU-tagság öt évvel ezelőtti megszűnésének (Brexit) most is érvényesülő hatásai is hozzájárultak a citybeli munkaerőtoborzási aktivitás zuhanásához.

A tanulmány ezzel kapcsolatban kiemeli azt is, hogy a vállalatok folyamatosan vándorolnak át Londonból az amerikai tőzsdékre, létfontosságú aktivitástól fosztva meg a londoni pénzügyi szolgáltatási szektort, és ez szintén a munkahelyteremtési aktivitás csökkenését okozza a Cityben.

Ha a brit kormány komolyan gondolja a növekedés újjáélesztését célzó terveit, akkor sürgős feladatnak kell tekintenie a Londoni Értéktőzsde (LSE) vonzerejének helyreállítását és a tőkemenekítés megállítását - áll a Morgan McKinley hétfői helyzetelemzésében.

Az EY globális pénzügyi tanácsadó cég friss összesítése szerint

tavaly 88 vállalat hagyta ott az LSE-t, és csak 18 cég papírjait vezették be a londoni részvénypiacra.

Az EY hangsúlyozza, hogy a 2009-es pénzügyi válság óta nem távozott annyi vállalat a londoni tőzsdéről, mint 2024-ben, az LSE-re újonnan bevezetett cégek száma ugyanakkor tavaly volt a legalacsonyabb azóta, hogy az EY 2010-ben elkezdte ezeknek az adatoknak a rendszeres összeállítását.

A londoni tőzsdéről távozó cégek zöme New Yorkba helyezte át részvényeinek jegyzését, és a lépést rendszerint a londoni piac csökkenő likviditásával indokolták - áll az EY éves összesítésében.

Címlapkép forrása: Shutterstock

