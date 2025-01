Meglepte az elemzőket a Goldman Sachs, örül a piac

Az egy évvel koribbnak több mint duplájára rúgó, és az elemzői várakozásokat is meghaladó egy részvényre jutó nyereségről jelentett a Goldman Sachs. A befektetési bank bevételei is jelentősen emelkedtek, a nyitás előtti kereskedésben már 2% feletti emelkedést mutat a társaság részvényárfolyama.

A Goldman Sachs nyeresége több mint kétszeresére nőtt a negyedik negyedévben, ami az üzletkötések, a kötvénykibocsátások és kereskedési teljesítmény erősödésének köszönhető. A profit 4,11 milliárd dollárra, azaz részvényenként 11,95 dollárra emelkedett a december 31-én zárult három hónapban, szemben az egy évvel ezelőtti 2,01 milliárd dollárral, azaz részvényenként 5,48 dollárral - közölte szerdán a Wall Street-i óriás a Reuters szerint.

A Goldman befektetési banki díjbevételei 24%-kal 2,05 milliárd dollárra emelkedtek a negyedik negyedévben,

amit az erős tőkeáttételes finanszírozás és a vállalati kötvényértékesítés is támogatott. A Goldman globális banki és piaci üzletágának bevételei 33 százalékkal 8,48 milliárd dollárra nőttek a negyedik negyedévben. A bank részvénykereskedői 2024 utolsó három hónapjában továbbra is a szélesebb részvénypiaci rallyt lovagolták meg: a bevétel 32%-kal 3,45 milliárd dollárra ugrott. A kötvény-, deviza- és árutőzsdei (FICC) kereskedés is ragyogott a banknál a bevételek 35%-os megugrásával. A „platformmegoldások”, a Goldman egyes fogyasztói műveleteinek otthont adó egység bevétele 16%-kal 669 millió dollárra emelkedett.

A Goldman hitelezési veszteségekre képzett céltartaléka 351 millió dollár volt a negyedik negyedévben, szemben az egy évvel ezelőtti 577 millió dollárral, főként a hitelkártya-portfólió potenciális veszteségei miatt.

"Nagyon elégedettek vagyunk a negyedévre és az évre vonatkozó erős eredményeinkkel"

- mondta David Solomon vezérigazgató egy nyilatkozatban. "Bátorít, hogy szinte minden célt elértünk vagy túlteljesítettünk, amit a cég növekedésére öt évvel ezelőtt kidolgozott stratégiánkban kitűztünk." A múlt hónapban Solomon a Reuters konferenciáján azt mondta, hogy a részvények, valamint a fúziók és felvásárlások terén a tranzakciók száma 2025-ben meghaladhatja a 10 éves átlagot.

A bankszektor vezetői erősebb ügyletkötési aktivitásra számítanak az idén, mivel az amerikai jegybank csökkenti a kamatlábakat, és Donald Trump megválasztott elnök vállalkozásbarát megjegyzései optimizmust táplálnak a befektetők körében. A Dealogic adatai szerint a befektetési banki bevételek világszerte 26%-kal 86,8 milliárd dollárra nőttek 2024-ben, Észak-Amerikában 33%-kal emelkedtek az egy évvel korábbihoz képest. A Goldman szerezte a második legmagasabb bevételt a bankok között globálisan.

A Goldman részvényei 48,4%-os emelkedéssel zárták a 2024-es évet, ami a legnagyobb emelkedés a hat legnagyobb amerikai bank közül, és jócskán felülmúlta a piaci benchmarkot.

