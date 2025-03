Nagy Márton szerint a banki számladíjak indokolatlanul emelkednek, lépéseket terveznek

Portfolio 2025. március 03. 10:56

Nagy Márton nemzetgazdasági gazdasági miniszter szerint a banki számladíjak jelentősen emelkednek, ami "nem indokolt", ezért a kormány lépéseket tervez. Az MNB múlt heti gyorselemzése szerint januárban a piaci szolgáltatások éves árindexe a teljes inflációhoz képest magasabban, 9,6 százalékkal nőtt, az emelések jelentős részben a tranzakciós illeték megemelkedésének áthárítása miatt történtek. A számladíjakat most sem emelhetik a bankok tetszésük szerint, ez már most is egy szabályozott terület.