Bencsik László értékelte az OTP legfrissebb számait

Ma hajnalban jöttek ki az OTP legfrissebb számai, ma reggel Bencsik László, a bankcsoport vezérigazgató-helyettese értékelte a számokat.

Eredményes évet zárt 2024-ben az OTP, kezdte értékelését Bencsik László. A profit 1076 milliárd forint lett, itt érdemes hozzátenni, hogy a 2023-as profitot két nagy tétel, a szlovén és üzbég bankvásárlás tolta meg, ha azt kivesszük a képből, akkor 19 százalékkal nőtt a profit 2024-ben.

Közben nőtt a működési hatékonyság is, a kiadás/bevétel arány csökkent, a portfólióminőség stabil.

A számok azt a nagy változást tükrözik, ami az elmúlt évtizedben megvalósult: Magyarország továbbra is a legfontosabb, de a leánybankok profithozzájárulása nagyot nőtt, tavaly 68 százalék volt, és az OTP a növekedést is innen várja.

A magyar csoporttagokat érintő kormányzati terhek tavaly 172 milliárd forintot tettek ki, idén 263 milliárd forinttal számol a bank.

Bencsik László szerint sok a félreértés azzal kapcsolatban, hogy mekkora is a hazai bankszektor profitja, ezzel kapcsolatban mutatott az OTP egy magyarázó ábrát. Miközben van olyan számítás is, ami szerint 2 ezermilliárd forint körüli lehet a bankszektor profitja, Bencsik szerint ennél jóval alacsonyabb számról van szó, a mai prezentáció alapján az adózás utáni eredmény egyedi tételek nélkül 962 milliárd forint volt tavaly szektorszinten, a hitelintézetek terhei 642 milliárd forintot tettek ki.

Magyar piac: Az OTP dinamikusan nő a magyar lakossági piacon, a vállalati piacon nem annyira pozitív a kép, mint a lakossági szegmensben, de ott is van növekedés. Az a fordulat, amire az OTP számított, hogy tavaly megindul a vállalati hitelkereslet, az elkezdődött.

Leánybankok: Szerbiában stratégiaváltás és akvizíciók hoztak fordulatot, Üzbegisztánban az akvizíciót követő első teljes évben sikerült 30 százalékos tőkearányos megtérülést elérni, még csak az első szakaszában vannak a bank átalakításában, modernizálásában. Jó ötlet volt bemenni Üzbegisztánba, mondta Bencsik. Üzbegisztánban nagyot nőtt a betétállomány, a lakossági 43, a vállalati 50 százalékkal, amikor megvette az OTP ezt a bankot, akkor 300 felett állt a nettó hitel/betét mutató, most pedig 178 százalék. Oroszországban az a fontos, hogy minden előírást betartson a bank, jelentősen lecsökkentette a tevékenységek körét, amik szenzitívek, leállították a vállalati hitelezést, a dollár tranzakciókat 2023 májusában leállították, és a piacon elsőként az Oroszországból kimenő euró tranzakciókat is jelentősen korlátozták. Az orosz bank 42 milliárd rubelt, 400 millió euró osztalékot fizetett ki 2023-ban és 2024-ben, a cél minél több osztalékot kihozni Oroszországból. Jelenleg nincs napirenden az, hogy az oroszországi vállalati hitelezésbe visszatérjen az OTP, pedig piaci igény lenne rá. Az orosz kötvények volumene 340 millió dollár, 73 százalék a fedezettség, technikailag 300 milliós állományra ma is fizetnek kamatot, ezek befolynak az OTP-hez, egy Merkantil banknál vezetett zárolt számlán jelenik meg ez az összeg, technikailag az OTP ehhez a szankciók miatt nem juthat hozzá. Ha a szankciók enyhülnek, akkor a kamatokhoz is hozzájuthat az OTP, és potenciálisan közel százmilliárd forint céltartalék is felszabadítható.

Az optimizmusunk töretlen, alapvetően pozitívak a várakozásaink,

mondta a kilátásokról Bencsik László.

A magyarországi gazdasági környezetre jobb évet vár az OTP idén, mint amilyen tavaly volt, ez pedig a hitelkihelyezésben, a vállalatiban is tükröződhet. Többek között Bulgáriában, Szlovéniában, Szerbiában is gyorsul a gazdasági növekedés.

"Belátható időn belül véget ér a háború, ennek lesz pozitív hatása azokban az országokban, ahol az OTP jelen van. Mintha Európa kezdené felismerni saját érdekeit, pl Németországban beruházások indulnak, költségvetési lazítások, ebből a szempontból optimistább vagyok, mint akár egy héttel ezelőtt"

-mondta Bencsik.

2025-ben a menedzsment enyhe javulást vár a működési környezetben, ennek megfelelően:

A teljesítő hitelállomány organikus növekedési üteme árfolyamszűrten meghaladhatja a 2024. évi 9%-os ütemet.

A nettó kamatmarzs a 2024-es 4,28% közelében alakulhat.

A működési költség/bevételi mutató meghaladhatja a 2024-es 41,3%-os szintet.

A kockázati profil a 2024. évihez hasonló lehet.

A ROE mutató a 2024. évi 23,5%-nál alacsonyabb lehet, a várhatóan csökkenő tőkeáttétel miatt.

A Management Committee döntésének értelmében a negyedik negyedéves tőkemegfelelési mutatók számítása során 270 milliárd forint (részvényenként 964 forint) osztalék került figyelembevételre. Az osztalékfizetésre vonatkozó végleges javaslatról a bank igazgatósága márciusban határoz majd, melynek közzétételére április 3-án kerül sor.

Egy évvel korábban 150 milliárd forint osztalékot fizetett az OTP, a nagy növekedés 150-ről 270-re amiatt is van, hogy 2023-ban akvizíciókat hajtott végre az OTP, 2024-ben pedig nem volt ilyen.

A gyorsjelentésről készült részletes elemzésünk itt olvasható.

