Bejelentették Trump jelöltjét a Fed bankfelügyeleti vezetői pozíciójára

Donald Trump amerikai elnök még ma a Fed bankfelügyeletért felelős alelnökének jelöli a posztra eddig is legesélyesebbnek tartott Michelle Bowmant, a szigorú bankszabályok éles kritikusát – írja a Reuters. A döntést a Fehér Ház jelentette be.

A felügyeleti szakember a Joe Biden elnök által kinevezett Michael Barr helyére léphet, aki néhány hete mondott le a felügyeleti pozícióról, hogy elkerülje a Trump-kormányzattal való esetleges jogi összetűzést.

Bowmant esélyesnek tartották a pozíció betöltésére, részben azért, mert a Fed igazgatótanácsa jelenleg teljes, vagyis a meglévő kormányzók közül kell kinevezni az utódot.

A korábban a Farmers & Drovers kansasi közösségi bank alelnökeként, majd a kansasi bankfelügyelőként dolgozó Bowman 2018 óta tagja a Fed igazgatótanácsának, akkor is Trump jelölte őt a kifejezetten közösségi banki tapasztalattal rendelkező tisztviselőnek fenntartott poszt betöltésére.

Az új felügyeleti vezető várhatóan jóval enyhébb szabályozási hozzáállást fog tanúsítani, mint Barr, akinek szabályalkotási projektjeit az elmúlt 18 hónapban több beszédében is hangosan bírálta. Bowman Barral szemben szavazott az úgynevezett "Bázel III. végjáték" szabály bevezetésére irányuló javaslat benyújtása során is. Azzal érvelt, hogy a bankok tőketerheit csökkenteni kellene, és érvei munícióként szolgáltak a bázeli szabályok felvizezéséért lobbizó bankok számára is.

Emlékezetes Bowman azon javaslata is, amely szerint a Fednek fontolóra kellene vennie, hogyan lehetne a nagybankok éves stressztesztjeit átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá tenni a hitelintézetek számára.

A globális bankokról szerzett csekély tapasztalata ellenére Bowman az amerikai kormányzat és egyúttal a világ egyik legnagyobb befolyású banki szabályalkotója lenne, mivel a Fed felügyeli az ország legnagyobb és legkomplexebb bankjait.

Címlapkép forrása: Julia Nikhinson/Bloomberg via Getty Images