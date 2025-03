Svájci ingatlanok tömegét öntheti a piacra az óriásbank

A UBS azt fontolgatja, hogy értékesíti a vagyonkezelési üzletágának egyes ingatlaneszközeit – értesült két forrásból a Reuters. Az értékesítésre szánt svájci ingatlanok összértéke közel 1 milliárd dollár lehet.

A bank tavaly júniusban szervezte át vagyonkezelési üzletágát Aleksandar Ivanovic vezetésével. Ennek részeként bizonyos ingatlanokat egy új "egységbe" csoportosítottak, amely különféle vagyonkezelési termékeket egyesít.

Az egységből kihagyott ingatlanbefektetések most eladásra kerülhetnek, 1 milliárd dollár közeli értékben.

Joseph Azelby, a bank globális ingatlanbefektetési vezetője, valamint a UBS más vezetői korábban már kaptak potenciális vevői megkereséseket a szóban forgó ingatlanportfólióra vonatkozóan.

Az eladás újabb lépés lenne a UBS üzleti portfóliójának letisztulásában, amelyet a 2023-as Credit Suisse-felvásárlás után indított el. Az akvizíció után a bank vagyonkezelési divíziója 1700 milliárd dollárra nőtt az előző évi 1100 milliárd dollárról.

Februárban Todd Tuckner pénzügyi igazgató bejelentette, hogy a bank fontolgatja „nem stratégiai üzletágak” eladását a jövedelmezőség javítása érdekében. Tavaly a UBS már értékesítette a Credit Suisse strukturált termékekkel foglalkozó részlegét az Apollo Global Management számára.

A vagyonkezelés továbbra is a UBS fő üzletága, amely a teljes bevételének több mint felét adja. A bank vagyonkezelési divíziója által kezelt vagyon 8%-a ingatlan- és magánpiaci befektetésekben van. A svájci ingatlanpiac most kedvezőbb helyzetben van a nemzetközi piacoknál, elsősorban az alacsonyabb kamatkörnyezetnek köszönhetően. A UBS szóvivője elmondta, hogy a bank továbbra is komoly növekedési tervekkel rendelkezik a vagyonkezelési üzletágban, és fejleszteni kívánja ingatlanbefektetési képességeit, különösen svájci ingatlanpiaci jelenlétét.

