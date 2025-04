Kiderült, hogyan verik át a legtöbb magyart a csalók

A csalók taktikája gyorsan fejlődik világszerte: a bűnözők egyre inkább a titkosított üzenetküldő szolgáltatások felé fordulnak az áldozataik kihasználására: a WhatsApp és a Telegram platformokon elkövetett csalások aránya meredeken emelkedett 2024 második felében. Ennek ellenére a Meta platformjai (Facebook, Instagram, WhatsApp) továbbra is a csalások legnagyobb forrásai, a Revoluthoz globálisan bejelentett csalások 54%-át teszik ki - derül ki a fintech vállalat jelentéséből. A témával május 27-ei Financial IT konferenciánkon kiemelten foglalkozunk, érdemes regisztrálni!