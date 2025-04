Szokatlan méretű túlterheléses támadás érte az OTP Bank digitális felületeit

A netbank és a mobilbank akadozása egy nappal azután történt, hogy a pénzfelvételnél és a bankkártyás fizetésnél akadtak problémák a banknál.

Az Indexnek több olvasó is jelezte, hogy

sem a mobilalkalmazáson, sem az asztali internetbankban nem tudnak belépni az OTP-s számlájukra.

A problémával már a hibabejelentésekkel foglalkozó legnagyobb portál, a Downdetector is foglalkozik, a jelentések száma alapján még most is tart a technikai hiba a banknál.

Forrás: Downdetector

Az elmúlt percekben az OTP is közleményt adott ki a hibáról, azt írják, hogy nemzetközi mércével mérve is szokatlan méretű túlterheléses támadás érte az OTP Bank digitális ügyfélkiszolgálási felületeit.

Bankunk minden lehetséges eszközzel, a hatóságok és partnerek bevonásával dolgozott a támadás hatásainak megszüntetésén

- teszik hozzá.

Hangsúlyozzák, hogy az eset kizárólag a digitális ügyfélkiszolgálási felületek rendelkezésre állását érintette.

Címlapkép forrása: Portfolio