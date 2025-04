Kellemes meglepetést hozott az első amerikai nagybanki gyorsjelentés

A vámháborús hírek mozgatják a piacokat, miközben az amerikai bankszektor legnagyobb szereplői sorra leplezik le az idei első féléves számaikat. Az első fecske a JP Morgan, amely várt feletti, 45,3 milliárd dolláros bevételről és az elemzői várakozásokat meghaladó 5,07 dolláros egy részvényre jutó eredményről jelentett. A befektetők a kedvező számok ellenére a tőzsdenyitás előtti kereskedésben 3 százalék feletti mínuszba vágták a részvényt.

A legnagyobb amerikai bank első negyedéves bevétele 45,3 milliárd dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 41,93 milliárd dollárról.

A JP Morgan negyedéves eredményei és a várakozások tény várt tény/várt bázis változás (év/év) Bevétel (milliárd USD) 45,3 44,1 2,7% 42,55 6,5% EPS (USD) 5,07 4,61 9,9% 4,44 14,2% Forrás: Refinitiv, Portfolio

A JP Morgan első negyedéves profitja 14,2 százalékos emelkedést követően 14,64 milliárd dollárra,

részvényenként 5,07 dollárra nőtt az egy évvel korábbi 13,42 milliárd dollárról, részvényenként 4,44 dollárról.

A gyorsjelentés fontosabb részletei:

A bank hitelezési vesztesége 3,3 milliárd dollár volt, a pénzintézet 2,3 milliárd dollárnyi hitelt írt le és 973 millió dollárnyi céltartalékot képzett.

A hitelintézet átlagos időszaki betétállománya és átlagos hitelállománya éves alapon egyaránt 2 százalékot nőtt.

A hitel- és bankkártya bevételek 7 százalékkal ugrottak.

A mobilon aktív ügyfelek aránya 8 százalékkal nőtt egy év alatt.

A befektetési banki díjbevétel 12 százalékkal nőtt, a kötvénypiaci üzletág 8, a kötvénypiaci üzletág 48 százalékkal növelte bevételét.

Jamie Dimon vezérigazgató a gyorsjelentéssel kiadott közlemény úgy nyilatkozott a kilátásokról:

A gazdaság jelentős turbulenciákkal néz szembe (beleértve a geopolitikát is), az adóreform és a dereguláció potenciális pozitívumaival, valamint a vámok és a "kereskedelmi háborúk" potenciális negatívumaival, a továbbra is "ragadós" inflációval, a magas költségvetési hiánnyal és a még mindig meglehetősen magas eszközárakkal és volatilitással. Mint mindig, most is a legjobbakat reméljük, de a céget a forgatókönyvek széles skálájára készítjük fel.

