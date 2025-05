Itt a lista: ők a világ leggazdagabb emberei, vannak köztük meglepetések is

Idén is közzétették a listát a világ leggazdagabb embereiről, abban viszont nincs teljes egyetértés, kik vannak a Top 10-ben. A Hurun szerint például egyetlen európai fért fel a leggazdagabbak közé, a Forbes viszont kettőt is listáz. Az viszont biztosra vehető, hogy több mint 3000 dollármilliárdos él a Földön, a Forbes szerint összesen 16 100 milliárd dollárnyi vagyonnal bírnak. Mutatjuk, kik a leggazdagabbak.

Kik a világ leggazdagabbjai a Hurun szerint?

Sok milliárdos lista szokott napvilágot látni, ilyen a Hurun vagy éppen a Forbes éves összeállítása. A Hurun milliárdos listája szerint 3442 milliárdos van a világon, ami 5%-kal, 163-mal több, mint tavaly. A milliárdosok leginkább a pénzügyi szolgáltatások (9,8%), a fogyasztási cikkek (8,6%), az egészségügy (7,6%) és a kiskereskedelem és befektetések (7,2%) területén szerezték vagyonukat.

További érdekesség, hogy idén 82 magánszemélynek sikerült 5 milliárd dollárt vagy annál többet hozzátennie a vagyonához, szemben a tavalyi 59 fővel.

A listán szereplő szupergazdagok átlagéletkora: 66 év, közülük 129 fő negyvenéves vagy annál fiatalabb, 15-en 30 év alattiak.

A Hurun listája szerint 115 milliárdos a 4. vagy annál régebbi generáció tagjai, ami 3 fővel kevesebb, mint tavaly.

Nézzük a top 10-et:

53 évesen Elon Musk öt éven belül negyedszerre is megszerezte a világ leggazdagabb embere címet a Hurun szerint, és ezzel ő lett az első, aki átlépte a 400 milliárd dolláros határt. Elon Musk nettó vagyona 189 milliárd dollárral, azaz 82%-kal nőtt, ami elsősorban a Tesla részvényárfolyamára gyakorolt "Trump-effektusnak" tulajdonítható tavaly (idén ezt az „effektust” annyira nem köszönték meg a befektetők). A Hurun is megjegyzi, hogy a lista januári elkészítése óta Musk vagyona jelentősebbet esett, mivel a Doge-ügyben való részvétele, a politikai aktivizmus és a kínai vállalatok konkurenciája együttesen megviselte a Tesla részvényárfolyamát. Mindazonáltal továbbra is ő a világ leggazdagabb embere.

A 61 éves Jeff Bezos 44%-os növekedéssel, 266 milliárd dollárral megtartotta második helyét, miközben a 40 éves Mark Zuckerberg 242 milliárd dollárral (+84 milliárd dollár) először jutott be a Top 3 közé.

A 80 éves Larry Ellison egy helyet javított 203 milliárd dollárral, ami egy év alatt 59 milliárd dolláros növekedést jelent, köszönhetően elsősorban annak, hogy az Oracle bővítette AI-alapú felhőszolgáltatásait és stratégiai partnerségeit.

A 94 éves Warren Buffett megtartotta helyét a Top 5-ben 167 milliárd dollárral, ami 23 milliárd dolláros növekedés. A vagyonának 99%-ának felajánlását vállalva már több mint 60 milliárd dollárt adományozott, elsősorban a Gates Alapítványon és a gyermekei által létrehozott alapítványokon keresztül.

Az 51 éves Larry Page három helyet javított az idei rangsorban a maga 164 milliárd dollárjával, ami 33%-os bővülés, elsősorban az Alphabet részvényárfolyamának 33%-os emelkedésének köszönhetően.

A Hurun becslése szerint a 75 éves Bernard Arnault 18 milliárd dollárt veszített vagyonából tavaly, és ezzel 157 milliárd dollárral a hetedik helyre esett vissza, mivel az LVMH részvényeinek árfolyamát nyomás alatt tartotta a kínai gazdaság lassulása, a francia politikai bizonytalanságok és a luxuscikkek ellen irányuló ellenállás. Arnault egyébként az egyetlen európai a top 10-es listán, és ezzel a leggazdagabb európai is egyben.

A 68 éves Steve Ballmer 10%-os vagyonnövekedéssel, 156 milliárd dollárra és a 8. helyre emelkedett, vagyonának nagy része még mindig Microsoft-részvényekben van. Az 51 éves Sergey Brin két helyet lépett előre a top 10-ben, vagyona 30%-kal 148 milliárd dollárra nőtt, ami nagyrészt az Alphabet részvényeinek jelentős árfolyam-emelkedésének köszönhető.

A 69 éves Bill Gates megőrizte Top 10-es helyét, vagyona 4%-kal, 143 milliárd dollárra nőtt. Bill Gates elsősorban a befektetéseiből építi a vagyonát, hiszen a Microsoftban való részesedését a tőzsdei bevezetéskor fennálló 45%-os részesedésről mindössze 1%-ra csökkentette.

A világ 10 leggazdagabb embere a Hurun listája szerint Rangsor Név Vagyon (mrd USD) Éves változás (%) Cég Életkor Lakóhely 1 Elon Musk 420 82% Tesla 53 USA 2 Jeff Bezos 266 44% Amazon 61 USA 3 Mark Zuckerberg 242 53% Meta 40 USA 4 Larry Ellison 203 41% Oracle 80 USA 5 Warren Buffett 167 16% Berkshire Hathaway 94 USA 6 Larry Page 164 33% Alphabet 51 USA 7 Bernard Arnault 157 -10% LVMH 75 Franciao. 8 Steve Ballmer 156 10% Microsoft 68 USA 9 Sergey Brin 148 30% Alphabet 51 USA 10 Bill Gates 143 4% Microsoft 69 USA Forrás: Hurun Research Institute, Portfolio

A Forbes listája más képet mutat

Ezzel szemben a Forbes listája szerint az idei rangsorban 3028 vállalkozó, befektető és örökös szerepel, 247-gyel több, mint egy évvel ezelőtt. Nemcsak többen vannak, de gazdagabbak is, mint valaha, összesen 16 100 milliárd dollárnyi vagyonnal bírnak, vagyis közel 2000 milliárd dollárral többel, mint valaha. Az Egyesült Államokban rekordszámú, 902 milliárdos van, őket követi Kína (516, beleértve Hongkongot is) és India (205).

A Forbes listája szerint az idei az első alkalom, hogy a milliárdosok száma átlépte a 3000-es határt. Az átlagos vagyon 5,3 milliárd dollárt tesz ki, ami 200 millió dollárral több, mint 2024-ben.

A leggazdagabb ember mind közül a Forbes szerint is Elon Musk, akinek vagyonának becsült értéke 342 milliárd dollár (azóta egyébként már feltornázta 390 milliárd dollár környékére). Musk 147 milliárd dollárral gyarapította vagyonát az elmúlt évben, érdekesség azonba, hogy a Forbes jóval konzervatívabb becslést adott Musk vagyonára, mint a Hurun.

A második leggazdagabb ember a listán Mark Zuckerberg (becsült nettó vagyona 216 milliárd dollár), aki most először áll a második helyen. A harmadik helyen Jeff Bezos (215 milliárd dollár), az Amazon tulajdonosát hozza a lista, holott az előző lista szerint Bezos áll a második helyen.

Vannak azért még kisebb-nagyobb eltérések a két közlés között, a vagyonnál például jellemző, hogy a Forbes listája jóval lejjebb becsli azt, de a top 10-es lista második felében már több név is felcserélődik, illetve vannak olyan új nevek, mint a spanyol Amancio Ortega. A különbség egy részét okozhatja egyébként az is, hogy a Forbes a Hurunnal ellentétben a március eleji árfolyamadatokat használta a lista összeállításakor.

A világ 10 leggazdagabb embere a Hurun listája szerint Rangsor Név Vagyon (mrd USD) Cég Életkor Lakóhely 1 Elon Musk 342 Tesla, SpaceX 53 USA 2 Mark Zuckerberg 216 Facebook 40 USA 3 Jeff Bezos 215 Amazon 61 USA 4 Larry Ellison 192 Oracle 80 USA 5 Bernard Arnault & családja 178 LVMH 76 Franciao. 6 Warren Buffett 154 Berkshire Hathaway 94 USA 7 Larry Page 144 Google 51 USA 8 Sergey Brin 138 Google 51 USA 9 Amancio Ortega 124 Zara 89 Spanyolo. 10 Steve Ballmer 118 Microsoft 69 USA Forrás: Forbes, Portfolio

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images