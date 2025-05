Súlyos adatok érkeztek a háztartások pénzügyeiről – becsődölnek a magyarok?

Portfolio 2025. május 28. 10:54

Hazánkban továbbra is magasabb az infláció, mint a többi európai országban. Ez az Intrum Fizetőképességi Indexre is hatással van: a magyar háztartások pénzügyi stabilitása rosszabbodik, és a legfrissebb előrejelzések szerint várhatóan idén is óvatosan költenek majd a magyarok – közölte a cég.