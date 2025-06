Új biztonsági lépés az MBH Banknál a csalások ellen, mutatjuk a részleteket

Az MBH Bank új biztonsági intézkedést vezetett be 2025 júniusától: az MBH Netbankban és a legfrissebb, 3.6.0-s verziójú mobilalkalmazásban új regisztráció vagy eszközváltás esetén az első 24 órában korlátozott funkciókkal használható a rendszer - írja a Pénzcentrum . Hasonló témákról is szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön is, regisztráció és részletek itt!