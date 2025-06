Feketelistára kezdték rakni a bankokat a republikánus államok, már Trumpig is elért az ügy

Egyre több helyen kell szankcióval szembenézniük a nagy amerikai bankoknak, egyes államok republikánus vezetői ugyanis politikai diszkriminációval vádolták meg őket a fegyvergyártás és a fosszilis energia finanszírozásában tanúsított kockázatkerülésük miatt. A bankok most attól tartanak, hogy Trump elnöksége alatt szövetségi szintű szankciókat is kivetnek rájuk - számolt be az amerikai The Wall Street Journal