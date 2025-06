Szédületes sebességgel hízik a Revolut Magyarországon, már több mint kétmillió ügyfelük van

A Revolut elérte a 2 millió felhasználót Magyarországon, ez 33%-os éves növekedést jelent egy év alatt. - közölte a társaság. Több mint 360 000 magyar ügyfél rendelkezik aktív befektetési számlával itthon, és több mint 145 000 ügyfélnek van megtakarítási számlája, és több mint 33 500 magyar ügyfél használja a közös számla funkciót. A fintechek és a hagyományos bankok versenyéről szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön is, regisztráció és részletek itt!

Ma már nem csak külföldön fizetnek vele

A társaság közlése szerint a magyar ügyfelek kezdetben elsősorban a többdevizás funkció és a devizaváltási árfolyamok miatt választották az alkalmazást, vagyis elősorban a külföldi használat volt a jellemző körükben.

Mostanra azonban

a magyar felhasználók által végrehajtott tranzakciók 80%-a már belföldön történik.

A fintech gyökerű banki szolgáltató a jövőben várhatóan több tranzakciós illetéket fizethet, mivel a kormány az elektronikuspénz-tranzakciókra is kivetette az illetéket, erről itt írtunk:

A vállalat fontolóra vette saját ATM-hálózat bevezetését is, amelyet egy friss és meglepő dizájnnal Spanyolországban már kipróbáltak. Ezek a berendezések lehetőséget biztosítanak a készpénzfelvétel és a fizikai kártyák terjesztésén túl új szolgáltatások bevezetésére is.

Befektetések

Ma Több mint 360 000 magyar ügyfél rendelkezik aktív befektetési számlával.

Az átlagos befektetési egyenleg 1 329 euró ügyfelenként. A társaságnál több mint 5000 elérhető amerikai és uniós részvény, széles ETF- és kötvény választék érhető el.

A megtakarítási funkció is egyre népszerűbb: Magyarországon több mint 145 000 ügyfél rendelkezik megtakarítási számlával, az átlagos megtakarítási egyenleg 1 400 euró. A megtakarításokra a Revolut napi jóváírással akár évi 4,75% éves kamatot (EBKM) kínál, a választott előfizetési csomagtól függően.

A családok, lakótársak vagy barátok közös pénzügyeik kezeléséhez használják a Revolut Közös Számla funkcióját. Jelenleg több mint 33 500 magyar ügyfél rendelkezik ilyen számlával, ami 98%-os éves növekedést jelent.

Vidéken is egyre több az ügyfél

Bár Budapest továbbra is vezet 34%-os revolutos penetrációs rátával, a Pest megyei arány is jelentős, 26%, de dinamikusan nő a jelenlét Győr-Moson-Sopron megyében (22%), valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (17%) és más helyi közösségekben is. A családok országszerte felfedezték a 8 év alattiaknak szóló számlákat, mint pénzügyi edukációs és menedzsment eszközt a fiatalabb generáció számára. Már több mint 92 000 18 év alatti felhasználó van Magyarországon, ebből több mint 29 000 Budapesten.

Évek óta nyereséges

Mint arról korábban részletesen írtunk, már negyedik egymást követő éve nyereséges a Revolut, ami a felskálázódó fintech társaságok körében kiemelkedő eredménynek számít. Az auditált, csoportszintű éves beszámoló szerint

a Revolut adózott eredménye az előző évhez képest több mint duplájára nőtt, 790 millió fontra rúgott.

Hazai kontextusba helyezve ez azt jelenti, hogy az OTP 2024-es konszolidált eredményének (1009 milliárd forint) kicsit több, mint harmadát érte el a Revolut 2024-ben.

Külföldiek is fizetnek vele

További érdekesség, hogy a vállalat felhasználói 2024-ben több mint 20 millió tranzakciót bonyolítottak le Magyarországon, összesen 137 milliárd forint értékben. A legtöbbet költő külföldi ügyfelek országok szerinti megoszlása így nézett ki:

Románia – a teljes turisztikai költés 15%-a Egyesült Királyság – 14% Spanyolország – 9% Lengyelország – 8% Németország – 7% Írország – 5% Ausztria – 4.1% Franciaország – 3.9% Görögország – 3.8% Olaszország – 3.7%

Fontos piac a magyar

Arról továbbra sincs hír, hogy a fintech társaság mikor alapíthat itthon fióktelepet, helyi egységet. Gianmaria Scocca, Head of Branches (egyben a Revolut jelenlegi magyarországi országmenedzsere) a közlemény szerint ugyanakkor így nyilatkozott:

Magyarország az egyik legerősebb növekedési piacunk Közép- és Kelet-Európában. Büszkék vagyunk arra, hogy már 2 millió magyar ügyfél bízza ránk pénzügyi igényeit és ambícióit, és minden eddiginél elkötelezettebbek vagyunk a magyarországi tevékenységünk erősítése iránt.

