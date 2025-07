Eladni sem tudják a magyar Revolut-ügyfelek a kriptodevizáikat

Új szintre lépett a kriptobefektetéseket érintő magyar jogszabályi tiltás következménye a Revolut-ügyfeleknél. A szolgáltató ugyanis új tájékoztató levelet küldött célzottan a kriptobefektetéssel rendelkező klienseinek, amelyben már arról tájékoztatja az érintetteket, hogy eladni sem tudják ezeket az eszközöket. Ez azt is jelenti, hogy az érintett befektetők ezen pénzösszege befagyott a Revolut-számlájukon.

Az elmúlt napokban több cikkünkben is írtunk arról, hogy új, szigirúbb szabályozás lépett életbe hazánkban a kriptoeszköz-átváltási szolgáltatás terén, ami a kriptodevizákkal kereskedőket és a vonatkozó szolgáltatásokat nyújtókat érinti. Múlt pénteki fejlemény volt, hogy a Revolut bejelentette, hogy a kriptovalutákkal kapcsolatos szolgáltatásait ideiglenesen szünetelteti Magyarországon. Ebben a múlt heti tájékoztató anyagban (valamint a hétfői reakcióban) még nem szerepelt az eladás szünteltetésével kapcsolatos intézkedés, ám hétfő este új levelet küldött a bank az érintetteknek.

Sajnálattal értesítünk, hogy a magyarországi ügyfelek számára a Revolut összes kriptoszolgáltatását azonnali hatállyal, további értesítésig felfüggesztettük

- kezdődik a neobank ügyfeleknek küldött levele, amelyet célzottan azoknak juttatott valószínűleg el, akik rendelkeznek a szolgáltatónál bármilyen kriptoeszközzel. Azt is hozzáteszik, hogy "ez a változás a Revolut egyéb szolgáltatásait nem érinti".

A szolgáltató rövid magyarázatot is ad arra, hogy miért függesztették fel a szolgáltatásokat.

"A közelmúltbeli magyar jogszabályi változásoknak való megfelelés érdekében nehéz döntést hoztunk: felfüggesztjük az összes kriptovaluta-szolgáltatást magyarországi ügyfeleink számára" - emlékeztetnek.

Erről korábban itt írtunk:

A Revolut tájékoztatója azt is részletezi, hogy a döntés az összes kriptoszolgáltatást érinti, ami azt jelenti, hogy (kiemelés tőlünk - a szerk.)

nem tudsz kriptoeszközöket vásárolni vagy eladni, illetve más szolgáltatásokat igénybe venni (beleértve a stakelést, a be- és kifizetéseket).

Megemlíti a levél, hogy az érintett ügyfeleknek semmit sem kell tenniük. "Amint bármilyen fejlemény történik, értesíteni fogunk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a szolgáltatásaink a lehető leghamarabb újra elérhetőek legyenek. Elnézést kérünk az esetleges kellemetlenségekért" - nyugtatják az ügyfeleket.

Más kérdés, hogy egy ilyen döntés után nem is nagyon tudnak mit tenni, mert ha csak átmenetileg is, de a magyar jogszabályváltozás nyomán meghozott Revolut-döntés miatt az ügyfelek nem tudnak rendelkezni befektetéseik, pénzösszegeik felett (a tulajdon nyilvánvalóan megmarad, a befektetések nem vesznek el, a tranzakciók viszont tiltottak). Az érintett ügyfelek befektetett tőkéjének ezen része tehát befagyott. Egy ilyen lépés általában véve nagyon kellemetlen lehet az érintett ügyfelek szempontjából, de azért is kedvezőtlen lehet, mert ha az átmeneti (tiltással érintett) időszakban a kriptoeszközök értéke éppen csökken, de az érintettek nem tudják a kriptovalutáikat eladni vagy átváltani, akkor tényleges anyagi veszteség éri őket.

Címlapkép forrása: Shutterstock