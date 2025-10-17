Riasztó figyelmeztetés: dominók módjára dőlhet be több milliárd dollárnyi befektetés?

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Befektetők szerint a hitelekkel fedezett értékpapírok (collateralized loan obligation, CLO) egyik legnagyobb kibocsátójának bedőlése korai figyelmeztetésként fogható fel. A CLO-k olyan befektetési eszközök, amelyek több száz vállalati hitelből vásárolnak kis részeket. A biztosítók és más nagy befektetők körében azért népszerűek, mert a széles körű diverzifikáció elvben mérsékli az egyedi csődök hatását.

A fagyállót, ablaktörlőket és fékbetéteket gyártó First Brands gyors csődje felerősítette az aggodalmakat a CLO-piac robbanásszerű bővülése miatt. Ez a kereslet évek óta táplálja a magántőke-felvásárlások finanszírozására gyakran használt tőkeáttételes hiteleket. Egyes alapkezelők attól tartanak, hogy a CLO-knál elszenvedett veszteségek sorozata megakaszthatja a Wall Street értékpapírosítási gépezetét.

A hitelpiacokon már több mint egy éve elismerik, hogy számos olyan hitelkockázat létezik, amelyek jelentősek, és az egész gazdaságra veszélyesek lehetnek

– mondta Andrew Milgram, a problémás hitelekre szakosodott Marblegate Asset Management befektetési igazgatója.

A First Brands bukása időben közel esett a másodrendű autóhitelezéssel foglalkozó Tricolor csődjéhez, utóbbit csalásgyanú is övezte. Ez erősíti azt a félelmet, hogy ezek a kudarcok nem elszigetelt esetek. "Ebben a piaci környezetben senki sincs megfizetve a valódi átvilágításért" – fogalmazott a First Brands egyik korábbi hitelezőjénél dolgozó vezető.

A First Brands több mint 5 milliárd dollárnyi elsőbbségi (senior) és alárendelt (junior) hitelt bocsátott ki, amelyeket tucatnyi CLO vett meg és tartott. A Morgan Stanley szerint ezek az ügyletek többek között a PGIM, a Franklin Templeton, a Blackstone, a CIFC, az Oaktree és a Wellington által kezelt eszközökben jelentek meg. A legtöbb konstrukció már realizált veszteséget, és az elmúlt két hétben kiszállt a papírokból, miután a First Brands gondjai nyilvánvalóvá váltak. A kölcsönök jelenleg dolláronként mindössze néhány centért cserélnek gazdát, ami több mint 4 milliárd dolláros implicit veszteséget jelez.

A veszteségek elsősorban a CLO-k saját tőkéjének hozamát apasztják, ideértve magukat a strukturált hitelek kezelőit is.

A CLO-k gyakran tízszeres tőkeáttétellel működnek: például 50 millió dollárnyi saját tőke jut egy 500 millió dolláros hitelportfólióra.

Az olyan csődök, mint a First Brandsé, először ezt a pufferként szolgáló saját tőkét emésztik fel, amely a veszteségek elnyelésére és a magasabb minősítésű, befektetési fokozatú tranche-ok védelmére hivatott. A saját tőke-tranche-ok másodpiaci kereskedése átláthatatlan, de a befektetők szerint egyelőre nem látszik tömeges pozícióleépítés.

A First Brands adósságának eladási hulláma már a szélesebb piacot is megütötte: a PitchBook LCD adatai szerint az amerikai tőkeáttételes hitelpiac 2022 óta a legnagyobb havi veszteség felé tart.

A First Brands és a Tricolor Auto egymást követő csődje rávilágított a hitelpiaci szabálytalanságok és a laza hitelbírálati fegyelem kockázataira

– mondta Pratik Gupta, a Bank of America stratégája, aki szerint a piac egyre borúlátóbb a hitelek fundamentumaival kapcsolatban.

Mindeközben a First Brandsnél és a Tricolornál jelentkező gondok, valamint a gazdaságban mutatkozó gyengeségek ellenére a magasabb hozamot kínáló eszközök iránti erős kereslet a kockázatos vállalati adósságok felárait továbbra is a történelmi mélypontok közelében tartja.

