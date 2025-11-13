Egyre durvább eszközökkel támadnak a kiberbűnözők, tovább erősítik a magyar KiberPajzsot

Sütő Ágnes, a KiberPajzs program társ-projektgazdája elmondta: 2022 novemberében 5 alapítótaggal indult a kezdeményezés széleskörű együttműködésben, többek között a pénzügyi szektor és a bűnüldöző hatóságok részvételével, így ma már a teljes magyar lakosságot képes elérni.
Mától 14 partner alkotja a közösséget az IVSZ – Digitális Vállalkozások Szövetsége csatlakozásával, amely az informatikai tudást hozza be az együttműködésbe.
A mesterséges intelligencia segítségével ma már a hivatalos csatornákhoz a megtévesztésig hasonló megjelenéssel támadnak a csalók, az úgynevezett lándzsás csalásokkal az AI segítségével az ügyfelek bizalmába is beférkőznek a csalások, a deep fake pedig a legóvatosabb ügyfeleket is egyre inkább képes megtéveszteni - hívta fel a figyelmet Sütő Ágnes.
Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója, egyúttal az IVSZ alelnöke elmondta: nincs olyan állampolgár, akit a digitalizáció ne ért volna már el, az OTP Bank mobilalkalmazását például már 2,5 millió ügyfél használja. A kiberbűnözők közben egyre szofisztikáltabb, egyre nehezebben felismerhető eszközöket alkalmaznak, így ma már messze nem informatikai vagy technológiai feladat a kibervédelem, hanem a digitális képességek és a pszichológiai felkészültség kérdése is.
Az OTP Bank folyamatosan fejleszti védelmi képességeit, ma már a mesterséges intelligenciával megtámogatva. Az elmúlt évben bevezetett gépi tanulási modelljük több ezer támadást védett ki anélkül, hogy az ügyfelek bármit észrevettek volna. A mobilbankjuk pánik gombja azonnali letiltást tesz elérhetővé, ellenőrizhetik az ügyfeleket, hogy csaló vagy a contact rendszer hívja őket, és bevezették az utalásőrt, amellyel egy második személy is megadható bizonyos összeghatár felett a tranzakciók jóváhagyásához. Dinamikusan változtatható napi utalási limitet vezettek be.
Egy év alatt 43%-kal csökkentette az OTP Bank a csalásban érintett ügyfelek számát, ezzel idén már 2,1 milliárd forint ügyfélkárt sikerült megelőzni.
Szükség van azonban az ügyfelek éberségére és óvatosságára is, kerülniük kell a távoli elérést biztosító szoftverek letöltését és adataik kiadását idegenek számára. Felhívta a figyelmet arra, hogy a vállalatok védelmi képességeit is javítani kell, hiszen ma már a nagyvállalatok mellett a kkv-k is gyakori célpontjai a támadásoknak.
A KiberPajzs eredményei között említette Csányi Péter, hogy az idei második negyedében a korábbiaknál kevesebb,
- 46 ezer kártyás csalás történt 1,8 milliárd forint összegben,
- ez 1 százalékos esetszám-csökkenést és 26,5 százalékos értékcsökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest
- a sikertelen próbálkozások száma 44%-kal emelkedett,
ezeket a statisztikákat persze tovább szeretnék javítani, ezért az OTP elkötelezett az együttműködés folytatása mellett.
Vinnai Balázs, az IVSZ – Digitális Vállalkozások Szövetségének elnöke felhívta a figyelmet: a kibertámadások nem válogatnak méret szerint,
a kockázatok nem egyenesen arányosak a cégmérettel.
A mikro- és kisvállalkozók gyakran azt gondolják, ők nem célpontjai ilyen incidenseknek, ezért nem is fordítanak a felismerésükre elegendő figyelmet. A személyi számítógépek végponti védelme sem teljes körű, a mobilok pedig abszolút nyitott kapunak számítanak. A támadások célpontjai általában nem a bankok, hanem az ügyfeleik.
A szervezet számára kiemelt fontosságú a kkv-k digitalizációs fejlesztése, az uniós listákon ugyanis az utolsók között szerepel Magyarország. Az IVSZ kulcsszereplője az Európai Digitális Innovációs Központok (DigitalTech EDIH) projektnek, amely összesen 5772 szolgáltatást nyújt, ezek 33%-a kiberbiztonsági képzés, tanácsadás. Az IVSZ több mint 400 szolgáltatásával 2000 vállalkozáshoz ért el ennek keretében Magyarországon, de ezt dinamikusan növelni szeretnék, aktívan részt véve a KiberPajzs együttműködés munkájában is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
