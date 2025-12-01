Bejelentette a Garantiqa: meghosszabbítják a beruházó cégek díjmentességét

A beruházási hitelekhez kapcsolódó garanciadíj-mentesség fenntartásával a Garantiqa azt kívánja elősegíteni, hogy a vállalkozások olcsóbban, gyorsabban és kiszámíthatóbban juthassanak külső finanszírozási forrásokhoz. A beruházások támogatása most különösen fontos feladat: a garanciadíj elengedése és a támogatott hitelek kedvező kamatszintje együtt olyan feltételrendszert teremt, amely valódi lendületet adhat a fejlesztéseknek – hangsúlyozta Szabó István Attila, a Garantiqa elnök-vezérigazgatója (címlapképünkön).
A Széchenyi Kártya Programban felvehető beruházási hitelek kamatát a kormány egy évvel ezelőtt az akkori 5 %-ról 3,5 százalékra csökkentette. Ezek a hitelek 2025. február 17. óta pedig már 3 százalékos fix kamat mellett érhetők el, ami jelentősen élénkítette a keresletet. Október 6-tól pedig már a likviditási célú hitelek is fix 3 százalékos kamat mellett vehetők fel, ami a nagy számú ügyfélérdeklődés alapján várhatóan további jelentős élénkülést fog hozni a hitelezésben az elkövetkező hónapokban.
Ennek jelei már a Garantiqánál is látszódnak: a beérkező kezességi kérelmek száma az elmúlt hetekben duplájára emelkedett.
Mivel a Széchenyi Kártya termékek többségéhez automatikusan társul a Garantiqa kezessége, a társaság a Széchenyi Kártya Program egyik fontos pillére. A kezességvállalás biztonságot ad a bankoknak, a vállalkozásoknak pedig könnyített utat biztosít a kedvező hitelek felé. A most meghosszabbított kedvezmény egyértelmű üzenet: a Garantiqa minden eszközzel támogatja a magyar vállalkozások növekedését, hogy
fejleszteni tudjanak és bátran tervezzenek előre
– tette hozzá Szabó István Attila.
Címlapkép forrása: Portfolio
