Fizetőgyűrűk Magyarországon: újabb bank lépett

A RingPay fizetőgyűrűk mostantól kompatibilisek a CIB Bank kártyáival a Fidesmo integráción keresztül - közölte a fizetésre alkalmas gyűrűt gyártó cég.

A CIB kártyatulajdonosok mostantól párosíthatják kártyájukat a RingPay fizetőgyűrűvel a Fidesmo rendszer segítségével. Aktiválást követően a felhasználók érintésmentesen fizethetnek a gyűrűvel. A gyűrűk a közlemény szerint vízálló, akkumulátor nélküli, mindennapi használatra tervezett hordható eszközök.

A RingPay fizetőgyűrűk tokenizációs technológiát alkalmaznak, így a valódi kártyaadatok soha nem tárolódnak az eszközön. Ha a gyűrű elveszik, azonnal felfüggeszthető vagy deaktiválható a Fidesmo alkalmazáson keresztül.

