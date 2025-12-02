  • Megjelenítés
Fizetőgyűrűk Magyarországon: újabb bank lépett
Bank

Fizetőgyűrűk Magyarországon: újabb bank lépett

Portfolio
A RingPay fizetőgyűrűk mostantól kompatibilisek a CIB Bank kártyáival a Fidesmo integráción keresztül - közölte a fizetésre alkalmas gyűrűt gyártó cég.

A RingPay fizetőgyűrűk mostantól

kompatibilisek a CIB Bank Visa és Mastercard kártyáival a Fidesmo tokenizációs platform segítségével.

A Gránit Bank múlt héten jelentette be, hogy az ügyfeleik az okosórás fizetések mellett karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a pénzintézet ügyfelei

A CIB kártyatulajdonosok mostantól párosíthatják kártyájukat a RingPay fizetőgyűrűvel a Fidesmo rendszer segítségével. Aktiválást követően a felhasználók érintésmentesen fizethetnek  a gyűrűvel. A gyűrűk a közlemény szerint vízálló, akkumulátor nélküli, mindennapi használatra tervezett hordható eszközök.

Még több Bank

A Revolut csatlakozott a Magyar Fintech Szövetséghez

Ingatlanpiaci kockázatok: így emeli meg az MNB a bankok tőkekövetelményét

Otthonfelújítási támogatás energia-korszerűsítésre: 50 milliárdnál járnak az igénylések

A RingPay fizetőgyűrűk tokenizációs technológiát alkalmaznak, így a valódi kártyaadatok soha nem tárolódnak az eszközön. Ha a gyűrű elveszik, azonnal felfüggeszthető vagy deaktiválható a Fidesmo alkalmazáson keresztül.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai

Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.

Ez is érdekelhet
Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn
Akkora elbocsátási hullám zajlik az USA-ban, ami csak világgazdasági válságok idején szokott lenni
Otthonfelújítási támogatás energia-korszerűsítésre: 50 milliárdnál járnak az igénylések
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility