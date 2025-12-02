Ingatlanpiaci kockázatok: így emeli meg az MNB a bankok tőkekövetelményét

Az ingatlanpiaci rendszerkockázatok aktuális szintjére és várható erősödésére tekintettel a Pénzügyi Stabilitási Tanács (PST) 2025. szeptember 1-jei döntésével valamennyi hitelintézet részére

összevont alapon szektorális rendszerkockázati tőkepuffer (sSyRB) megképzését írja elő az ingatlannal fedezett kitettség-alcsoportokra vonatkozóan.

A szeptemberi bejelentést követően az MNB a piaci szereplőkkel egyeztetve kialakította az sSyRB alkalmazását támogató részletes elvárásrendszert és a vonatkozó adatszolgáltatás részletszabályait, valamint lefolytatta a szükséges értesítési eljárásokat az EU-s hatóságokkal. Az sSyRB mértéke a Magyarországon lévő féllel szemben fennálló, Magyarországon lévő lakó-, illetve kereskedelmi ingatlannal fedezett kitettségekre vonatkozóan is 1-1 százalékban került meghatározásra konszolidált alapon 2026. január 1-jétől.

A tőkepuffer-követelmény célzottan és arányosan növeli a pénzügyi közvetítőrendszer ellenálló képességét. A bankrendszer fennmaradó szabad tőkepuffere további több tízezer milliárd forintnak megfelelő hitelkihelyezésre ad lehetőséget - hívta fel a figyelmet a jegybank.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 05. 29. MNB: dupla ennyi hitelt is ki tudnának helyezni a magyar gazdaságba a bankok

A PST 2025. október 22-i döntése alapján az MNB a rendszerkockázati tőkepuffer aloldalán publikálta a tőkepuffer-követelmény feltételeinek részletes tájékoztatóját és az egyedi intézményi határozatokat.

Az alkalmazandó rendszerkockázati tőkepufferrátákat az MNB legalább évente felülvizsgálja.

Címlapkép forrása: Portfolio