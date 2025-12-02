Otthonfelújítási támogatás energia-korszerűsítésre: 50 milliárdnál járnak az igénylések

A programban jelentős könnyítések léptek életbe október közepével, több állami hozzájárulás nyerhető el hosszabb futamidővel és kevesebb önerővel. Erről részletesen itt írtunk:
Novemberben értünk el az ötezredik kifizetésig, az utalások összege szintén a múlt hónapban lépte túl a 20 milliárd forintot
- írja a minisztérium. Tíz pályázóból majdnem hat már forráshoz jutott, a kérelmezett támogatások kis híján 45 százalékát kapták eddig kézhez a kedvezményezettek. A lehetőség most még vonzóbb feltételekkel vár jelentkezőkre az ország bármely településéről, akár a fővárosból is.
Háttér
Az MFB által uniós forrásokból elindított program
- a 2007 előtt épült családi házak korszerűsítésére vehető igénybe,
- eddig legfeljebb 3 millió forint vissza nem térítendő forrásból és 3 millió forint kamatmentes hitelből állt össze, 1 millió forint (illetve arányosan kisebb) önerővel, ez most 5-5 millió forintra módosult, és elegendő a legalább 5%-ot elérő (legfeljebb 526 ezer forintnyi) önerő is hozzá,
- hőszigetelésre, nyílászárócserére, a fűtési vagy a melegvíz-rendszer korszerűsítésére, illetve ezek kombinációira vehető igénybe - a fosszilis vagy fa alapú fűtés/használati melegvíz rendszerek (pl. gázkazán) telepítéséhez, cseréjéhez viszont idéntől már nem,
- változatlanul alapvető elvárás a legalább 30 százalékos energiamegtakarítás elérése, előtte-utána elkészülő energetikai tanúsítvánnyal igazoltan,
- a pályázatokat legkésőbb 2027. március végéig lehet benyújtani a Lakossági MFB Pont Plusz fiókokban, amelyeket az OTP, az MBH és a Gránit Bank tart fenn.
A legfontosabb változások 2025. október 15-től:
- míg korábban önállóan csak a hőszigetelés és a nyílászárócsere volt támogatható, most már a fűtési és a melegvíz-rendszer korszerűsítése is, tehát nem szükséges kombinálni ezeket sem egy másik fajta beruházással, a tapasztalatok ugyanis azt mutatták, hogy ez utóbbiakkal önállóan is el lehet érni az előírt 30%-os energiamegtakarítást,
- a használati melegvíz-rendszer korszerűsítés kiegészítéseként ezután a napkollektorok telepítése, a nyílászáró-csere, illetve a hőszigetelés részeként pedig a redőny és a zsaluzia is finanszírozható a programban (ezeket más termékekhez hasonlóan a kulcstermékek listája tartalmazza),
- a további módosítások pedig úgy foglalhatók össze, hogy „többet kevesebbért”, vagyis ahogy fent említettük, nőtt a vissza nem térítendő támogatás és a felvehető kamatmentes hitelösszeg maximuma, viszont csökkent az önerőelvárás (3+3+1 millióból 5+5+0,5 millió lett), emellett a lehetséges futamidő is növekedett az eddigi 12 évről 15 évre (így marad a 20-30 ezer forint közötti havi törlesztőrészlet a hitelrészre),
- a szállítói előleg, vagyis az előfinanszírozás maximális arányát az eddigi maximális 50 vagy 75 százalékról egységesen 75 százalékra emelték az adott kivitelezőtől befogadott számlaérték arányában, anélkül, hogy kivitelezői regisztrációra lenne szükség hozzá.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
