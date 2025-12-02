Új tulajdonostársakat kaphat az Erste a friss leánybankjában

A tranzakció gyorsított könyvépítés keretében zajlik,

az ügylet értéke körülbelül 480 millió dollár

- írja a Reuters. A könyvvezető tájékoztatása szerint a bank mintegy 3,6 millió darab Santander Polska-részvényt ad el, részvényenként 481–486 zloty közötti ársávban. Ez 5–6 százalékos diszkontot jelent a bank hétfői, 511,6 zlotyos tőzsdei záróárához képest.

A részleges részvényeladás a május elején bejelentett csaknem 7 milliárd eurós megállapodást követi, amely a Santander lengyel bankjában lévő 49 százalékos részesedés eladásáról szólt az osztrák Erste Group számára.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

