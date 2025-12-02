  • Megjelenítés
Új tulajdonostársakat kaphat az Erste a friss leánybankjában
Bank

Új tulajdonostársakat kaphat az Erste a friss leánybankjában

Portfolio
A spanyol Santander értékesíti mintegy 3,5 százalékos részesedését lengyel banki érdekeltségében, ezzel tulajdona nagyjából 9,7 százalékra csökken, miután 49 százalék eladását már májusban bejelentették az osztrák Erste Groupnak.

A tranzakció gyorsított könyvépítés keretében zajlik,

az ügylet értéke körülbelül 480 millió dollár

- írja a Reuters. A könyvvezető tájékoztatása szerint a bank mintegy 3,6 millió darab Santander Polska-részvényt ad el, részvényenként 481–486 zloty közötti ársávban. Ez 5–6 százalékos diszkontot jelent a bank hétfői, 511,6 zlotyos tőzsdei záróárához képest.

A részleges részvényeladás a május elején bejelentett csaknem 7 milliárd eurós megállapodást követi, amely a Santander lengyel bankjában lévő 49 százalékos részesedés eladásáról szólt az osztrák Erste Group számára.

Még több Bank

Otthonfelújítási támogatás energia-korszerűsítésre: 50 milliárdnál járnak az igénylések

MNB: itt a fordulat a vállalati hitelkeresletben, de nem a beruházások miatt

Csendben elköltözött a Revolut vezére, kihúzta ezzel a gyufát a brit felügyeletnél

Kapcsolódó cikkünk

Óriási bejelentést tett az Erste, nem akármilyen felvásárlással lép be egy nagy bankpiacra

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai

Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.

Ez is érdekelhet
Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn
Történelmi csúcsot döntött a magyar tőzsde, de Amerikában rossz volt a hangulat
Otthonfelújítási támogatás energia-korszerűsítésre: 50 milliárdnál járnak az igénylések
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility