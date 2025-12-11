Otthon Start: az érdeklődők fele adóstárssal vágna bele, kétharmaduk 50 milliósnál olcsóbb lakást venne

A lakásvásárlás témában idén tavasszal szintén a CIB Bank megbízásából készült felmérés adataival összevetve kiderül például, hogy
csökkent az agglomeráció és a kistelepülések népszerűsége,
és ezzel párhuzamosan 5-5%-kal nőtt azok aránya, akik a fővárosban (27%-ra) és a vármegyeszékhelyeken (25%-ra) keresnek ingatlant, a kisvárosok népszerűsége pedig ennél is jobban, 8%-kal emelkedett (20%-ra). Az Otthon Starttal vásárlást tervezőkre még inkább jellemző a tendencia: 41%-uk nézelődik a vármegyeszékhelyeken, miközben egyharmaduk jelenleg kistelepülésen él. Ez azt jelzi, hogy változott az a tavasszal azonosított trend, amely szerint a városokban élők az átlaghoz képest nagyobb arányban kerestek ingatlant a kistelepüléseken.
Némileg módosult a keresett ingatlanok preferált vételára is: míg tavasszal az érdeklődők 45%-a keresgélt a 20–50 millió forintos ingatlanok között, addig ősszel már csak a vásárlók 39%-a nézelődött ebben a sávban. De ha az Otthon Starttal vásárlókat nézzük, ők
elsősorban az olcsóbb ingatlanokat keresik: 65%-uk jelölte meg a 20–50 millió forintos vételárat célként.
Ugyanakkor érdekes, hogy bár általánosságban is nőtt a 100 és 200 millió forint között keresgélők aránya (a tavaszi 2%-ról 10%-ra), az Otthon Starttal vásárlók itt is nagyobb arányban képviseltetik magukat: 21%-uk keresi új otthonát 100 és 200 millió forint között.
Az adatokból az is kiderül, hogy az Otthon Startban gondolkodók egy jelentős része az átlaghoz képest kisebb önerővel rendelkezik: 32%-uk tervezi a vételár 81–90%-át hitelből fedezni (az összes megkérdezettre jellemző átlag 14%-hoz képest). A kisebb önerőre, bizonytalanabb anyagi háttérre utalhat az is, hogy az Otthon Start hitelt igénybe vevők valamivel
több mint a fele adóstársat is bevon az ügyletbe: 47%-uk a házastársat, 8%-uk pedig az egyik szülőt.
Emellett majdnem minden második érdeklődő nem kombinálja más állami támogatással az Otthon Startot, de figyelemre méltó az a tény is, hogy 14%-uk nem is tudta, hogy mellette másféle állami támogatást, kedvezményt is igénybe vehetne.
A felmérés a CIB Bank megbízásából a Magyar Target-Pulzus Média Kutató Kft. – a Pulzus kutatási applikációjával készült 1000 fő részvételével. A Magyarországon élő, 18 év feletti lakosságot reprezentálja nem, életkor, iskolai végzettség és településtípus szerint. Az adatfelvétel 2025. 09. 08. és 2025. 09. 12. között történt.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
