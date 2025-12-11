Új pénzügyi játékszabályokat sürget az amerikai pénzügyminiszter

A csütörtökön nyilvánosságra került levelében Bessent a Pénzügyi Stabilitási Felügyeleti Tanács (FSOC) működésének átalakítását kezdeményezi. Míg az ügynökség eddig elsősorban a felügyelete alá tartozó intézmények szigorúbb ellenőrzésére összpontosított, az új irány ezzel szemben

lazább szabályozást és szabadabb működési kereteket vázol fel.

A levél szerint a tanács annak feltárására összpontosíthatna, hogy az amerikai pénzügyi szabályozási rendszer egyes elemei nem rónak-e indokolatlan terheket a piaci szereplőkre, és nem fékezik-e a gazdasági növekedést. Bessent érvelése szerint a túlzott szabályozás akár a pénzügyi stabilitást is alááshatja.

Az FSOC-t a 2008-as pénzügyi válság nyomán, 2010-ben hozták létre azzal a céllal, hogy figyelje és kezelje azokat a rendszerszintű kockázatokat, amelyek a nagy Wall Street-i pénzintézetek összeomlásához és a nagy gazdasági világválság óta legsúlyosabb recesszióhoz vezettek.

Pénzügyminiszterként Bessent a tanács elnöke. Mostani javaslata illeszkedik a Trump-kormányzat deregulációs törekvéseihez, ugyanakkor éles váltást jelent a testület eddigi, szigorításpárti irányvonalához képest.

A miniszter emellett egy munkacsoport felállítását is kezdeményezi. Ennek feladata annak feltérképezése lesz, hogyan erősítheti a mesterséges intelligencia a pénzügyi rendszer ellenállóképességét, miközben folyamatosan figyelik a mesterséges intelligencia alkalmazásából fakadó esetleges stabilitási kockázatokat is.

Bessent álláspontja szerint a szabályozási korlátok lebontása hosszabb távon megerősíti a pénzügyi rendszert,

és új lendületet adhat az amerikai gazdasági növekedésnek.

Címlapkép forrása: David Dee Delgado/Getty Images for The New York Times