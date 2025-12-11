Új pénzügyi játékszabályokat sürget az amerikai pénzügyminiszter

A csütörtökön nyilvánosságra került levelében Bessent a Pénzügyi Stabilitási Felügyeleti Tanács (FSOC) működésének átalakítását kezdeményezi. Míg az ügynökség eddig elsősorban a felügyelete alá tartozó intézmények szigorúbb ellenőrzésére összpontosított, az új irány ezzel szemben
lazább szabályozást és szabadabb működési kereteket vázol fel.
A levél szerint a tanács annak feltárására összpontosíthatna, hogy az amerikai pénzügyi szabályozási rendszer egyes elemei nem rónak-e indokolatlan terheket a piaci szereplőkre, és nem fékezik-e a gazdasági növekedést. Bessent érvelése szerint a túlzott szabályozás akár a pénzügyi stabilitást is alááshatja.
Az FSOC-t a 2008-as pénzügyi válság nyomán, 2010-ben hozták létre azzal a céllal, hogy figyelje és kezelje azokat a rendszerszintű kockázatokat, amelyek a nagy Wall Street-i pénzintézetek összeomlásához és a nagy gazdasági világválság óta legsúlyosabb recesszióhoz vezettek.
Pénzügyminiszterként Bessent a tanács elnöke. Mostani javaslata illeszkedik a Trump-kormányzat deregulációs törekvéseihez, ugyanakkor éles váltást jelent a testület eddigi, szigorításpárti irányvonalához képest.
A miniszter emellett egy munkacsoport felállítását is kezdeményezi. Ennek feladata annak feltérképezése lesz, hogyan erősítheti a mesterséges intelligencia a pénzügyi rendszer ellenállóképességét, miközben folyamatosan figyelik a mesterséges intelligencia alkalmazásából fakadó esetleges stabilitási kockázatokat is.
Bessent álláspontja szerint a szabályozási korlátok lebontása hosszabb távon megerősíti a pénzügyi rendszert,
és új lendületet adhat az amerikai gazdasági növekedésnek.
Címlapkép forrása: David Dee Delgado/Getty Images for The New York Times
Lemondott Bulgária miniszterelnöke
Szélesedik a kormányválság az euróbevezetés előtti utolsó hetekben.
Újabb nagyszabású vállalati támogatási program indul az energiahatékonyság javítására
Jedlik Ányos Energetikai Program.
Az EU öt évvel elhalaszthatja a belsőégésű motoros autók betiltását, de van egy fontos megkötés
Előzetes részletek szivárogtak ki a jövő heti döntés előtt.
Pilóta nélküli repülőrendszereket gyártó cég lesz a 4iG partnere
Szándéknyilatkozatot írtak alá.
Brüsszel asztalra csapott az árrésstop miatt, az intézkedés miharabbi felfüggesztését követelik a kormánytól
Határídőhöz kötötték az infláció leszorítására kitalált intézkedés kivezetését.
Mérföldkő az úton, ami az ukrajnai béke felé vezethet: Kijev átadta a saját tervét Washingtonnak
Vannak benne "új ötletek".
Lesújtott az Európai Bizottság a Molra, új eljárás indul a magyar kormány ellen
Magyarország általános uniós jogértelmezése a fókuszban.
Olyat művelt az Otthon Start, ami a CSOK-nak sem sikerült - Itt a nagy lakáshitel-táblázat
Mi lesz azokkal, akik kiszorulnak a programból?
Véget ér az adóparadicsom-korszak? - Omán bejelentette az SZJA bevezetését
A reform teherkímélő módon teremt stabil állami bevételt, és hosszú távon Omán gazdasági ellenálló képességét erősíti.
Mondd el őszintén a véleményed az After Hoursról és a HOLDBLOG-ról!
Plusz egy év, plusz egy évnyi HOLD After Hours és HOLDBLOG. És plusz egy kérdőív, már hagyomány, hogy minden év végén megkérdezzük a hallgatókat és... The post Mondd el őszintén a vélem
Ha ezt az öreg Jock a Dallasban tudta volna...
A Dallas című sorozat még mindig elég ismert a teljes vállalkozói generációban ahhoz, hogy merítsünk belőle. A sorozat kiindulópontja már önmagában üzenet: a családi cég,... The post Ha e
Megjelent a rendelet: jövőre külterületi ingatlant is lehet venni Otthon Startból
Külterületen fekvő, vagy épp zártkerti lakóingatlant szeretnél vásárolni? Figyelem jövőre már ezt az Otthon Start felhasználásával is megteheted. Ugyanis 2026. január elsejétő már külte
A Labubuk jósolhatják meg a következő válságot?
A Labubuk iránti növekvő érdeklődést több szakértő a gazdasági bizonytalanság jelzőjeként értelmezi, mivel ilyenkor a háztartások a nagy kiadások helyett olcsóbb, de érzelmileg értékes
A dollárválság mítosza: miért nem rendült meg a dollár iránti bizalom?
A 2025 első félévében látványosan gyengülő dollár valóban a globális bizalom megrendülését jelzi, vagy inkább átmeneti piaci folyamatok eredménye? A gyengülő árfolyam, úgy tűnik, nem.
KIVA vagy nem KIVA ez itt a kérdés - Kinek éri meg a KIVA szerinti adózás 2026-tól?
2026-tól új szintre lép a KIVA választásának realitása: jelentősen emelkednek a belépési és bennmaradási értékhatárok, így sok olyan vállalkozás kerülhet képbe, amely eddig létszám- v
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Itt a vörös riasztás! Lenyomják a ChatGPT-t?
Újra nyílt az AI-háború.
Indulhat a nagy roham az ingyenpénzért – 40 ezer család érintett
Mire lehet elég a 2,5 millió forint?
Eddig húzhatja még Putyin a háborút – Ukrajnát és Európát is faképnél hagyja Trump?
Ezúttal Zelenszkijben, nem Putyinban csalódott az amerikai elnök.
Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?
Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!