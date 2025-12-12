Forradalmi újítás: blokkláncon bocsátott ki értékpapírokat a legnagyobb amerikai bank

Az 50 millió dollár értékű tranzakció során nem elsőként, de
az elsők között használtak nyilvános blokkláncot értékpapírok kibocsátására és kezelésére.
A JP Morgan szerint ez globális mérföldkő, amely jól mutatja a hagyományos pénzügyi szektor és a blokklánc-technológia összefonódását.
A 2017-ben alapított Solana platformja a magas tranzakciós sebességnek és az alacsony költségeknek köszönhetően egyre vonzóbb a hagyományos pénzintézetek számára. Egyre több intézményi szereplő vizsgálja, hogyan tudja a technológiát saját termékeiben és folyamataiban alkalmazni.
Scott Lucas, a JP Morgan digitális eszközök piaci részlegének vezetője szerint ez az úttörő tranzakció fontos lépés a pénzügyek jövőjének építésében. Úgy fogalmazott, hogy a megállapodás megmutatja: az intézményi befektetők nyitottak a digitális eszközökre, és egy összetett jogi és szabályozási környezetben is biztonságosan lehet új típusú instrumentumokat a blokkláncra vinni.
A JP Morgan korábban már bocsátott ki értékpapírokat saját, zárt blokkláncán.
2024 áprilisában Quincy város önkormányzati kötvényét, 2025 augusztusában pedig az Oversea-Chinese Banking Corporation kereskedelmi papírját strukturálták hasonló módon, és Lucas szerint 2026 első felében tovább bővítik ezt a struktúrát. Nemcsak a befektetői és kibocsátói kört tervezik szélesíteni, hanem az érintett értékpapírtípusok palettáját is.
A mostani ügyletben a J.P. Morgan szervezőként hozta létre a blokkláncon futó tokent. A kibocsátás és a visszaváltás egyaránt USDC-ben történik, amely a Circle által kibocsátott stabilcoin, és az amerikai dollár árfolyamát követi.
Címlapkép forrása: Shutterstock
