Forradalmi újítás: blokkláncon bocsátott ki értékpapírokat a legnagyobb amerikai bank

A JP Morgan csütörtökön bejelentette, hogy a Solana nevű blokkláncon keresztül rövid lejáratú, fedezetlen kereskedelmi értékpapírt bocsátott ki a Galaxy Digital Holdings számára. Az instrumentumot a Coinbase kriptotőzsde és a Franklin Templeton befektetési alapkezelő vásárolta meg - írja a Reuters.

Az 50 millió dollár értékű tranzakció során nem elsőként, de

az elsők között használtak nyilvános blokkláncot értékpapírok kibocsátására és kezelésére.

A JP Morgan szerint ez globális mérföldkő, amely jól mutatja a hagyományos pénzügyi szektor és a blokklánc-technológia összefonódását.

A 2017-ben alapított Solana platformja a magas tranzakciós sebességnek és az alacsony költségeknek köszönhetően egyre vonzóbb a hagyományos pénzintézetek számára. Egyre több intézményi szereplő vizsgálja, hogyan tudja a technológiát saját termékeiben és folyamataiban alkalmazni.

Scott Lucas, a JP Morgan digitális eszközök piaci részlegének vezetője szerint ez az úttörő tranzakció fontos lépés a pénzügyek jövőjének építésében. Úgy fogalmazott, hogy a megállapodás megmutatja: az intézményi befektetők nyitottak a digitális eszközökre, és egy összetett jogi és szabályozási környezetben is biztonságosan lehet új típusú instrumentumokat a blokkláncra vinni.

A JP Morgan korábban már bocsátott ki értékpapírokat saját, zárt blokkláncán.

2024 áprilisában Quincy város önkormányzati kötvényét, 2025 augusztusában pedig az Oversea-Chinese Banking Corporation kereskedelmi papírját strukturálták hasonló módon, és Lucas szerint 2026 első felében tovább bővítik ezt a struktúrát. Nemcsak a befektetői és kibocsátói kört tervezik szélesíteni, hanem az érintett értékpapírtípusok palettáját is.

A mostani ügyletben a J.P. Morgan szervezőként hozta létre a blokkláncon futó tokent. A kibocsátás és a visszaváltás egyaránt USDC-ben történik, amely a Circle által kibocsátott stabilcoin, és az amerikai dollár árfolyamát követi.

Címlapkép forrása: Shutterstock