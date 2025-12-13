  • Megjelenítés
Bejelentette a miniszter: itt az újabb hitelmoratórium Magyarországon!
Bank

Bejelentette a miniszter: itt az újabb hitelmoratórium Magyarországon!

Portfolio
A fagy- és aszálykár, valamint a sertéspiaci túlkínálat ellensúlyozása érdekében egy új eszközt vezet be a kormány. Megteremtették annak a lehetőségét, hogy a kárt szenvedett termelők, illetve a sertéstartással, és -tenyésztéssel foglalkozó gazdák hitelmoratóriummal éljenek – jelentette be Nagy István agrárminiszter. Ez a segítség jövő év november végéig tart, ezalatt az idő alatt a jogosultaknak sem tőkét, sem kamatot nem kell fizetniük a hitelező pénzügyi intézményeknek - közölte az Agrárminisztérium sajtóirodája. 

A tárcavezető kifejtette, a piaci bizonytalanság és a felvásárlási árak visszaesése miatt a gazdálkodók likviditása is veszélybe került. Indoklása szerint ezért kellett megteremteni a lehetőségét annak, hogy

az érintett termelők a hitelszerződéseik után átmeneti időre választhassák a fizetési moratóriumot.

Nagy István kiemelte,

  • a fagykár esetében 2025. április 1-ig,
  • aszálykár vonatkozásában 2025. július 1-ig,
  • a sertéstartással, illetve sertéstenyésztéssel foglalkozó gazdálkodók esetében pedig a 2025. november 30-ig megkötött, az érintett mezőgazdasági tevékenységekhez kapcsolódó kölcsönökre és pénzügyi lízingre kell alkalmazni a moratóriumot.

A lehetőség vonatkozik a tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség teljesítésére is, egészen 2026. november 30-ig.

Még több Bank

Politikai sokkok ellen kezdi el felkészíteni az EKB a bankokat

Örömhírt kapott a UBS, 2008 óta nem látott szintre ugrott a svájci bankóriás árfolyama

Forradalmi újítás: blokkláncon bocsátott ki értékpapírokat a legnagyobb amerikai bank

A moratórium alkalmazása nem automatikus, a  gazdálkodónak be kell jelentenie a hitelezőnél, hogy részt kíván venni benne. A bejelentés a moratórium ideje alatt bármikor megtehető. Fontos mérlegelni azt, hogy a fizetési moratórium fennállása alatt lejáró szerződések időtartama a fizetési moratórium idejével meghosszabbodik, továbbá azt is, hogy a belépés a gazdálkodó új hitelfelvételi igényeire hatással lehet.

Kapcsolódó cikkünk

Május végén Magyarország kihirdetheti a mentességet a ragadós száj- és körömfájás ügyében

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Wambach: A magyar gazdaságban a legtöbb területen aggasztó a helyzet
Mélyen Ororoszország területén csapódtak be drónok, Ukrajna ellentámadásba kezdett - Háborús híreink szombaton
Forradalmi újítás: blokkláncon bocsátott ki értékpapírokat a legnagyobb amerikai bank
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility