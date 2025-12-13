Bejelentette a miniszter: itt az újabb hitelmoratórium Magyarországon!

A tárcavezető kifejtette, a piaci bizonytalanság és a felvásárlási árak visszaesése miatt a gazdálkodók likviditása is veszélybe került. Indoklása szerint ezért kellett megteremteni a lehetőségét annak, hogy
az érintett termelők a hitelszerződéseik után átmeneti időre választhassák a fizetési moratóriumot.
Nagy István kiemelte,
- a fagykár esetében 2025. április 1-ig,
- aszálykár vonatkozásában 2025. július 1-ig,
- a sertéstartással, illetve sertéstenyésztéssel foglalkozó gazdálkodók esetében pedig a 2025. november 30-ig megkötött, az érintett mezőgazdasági tevékenységekhez kapcsolódó kölcsönökre és pénzügyi lízingre kell alkalmazni a moratóriumot.
A lehetőség vonatkozik a tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség teljesítésére is, egészen 2026. november 30-ig.
A moratórium alkalmazása nem automatikus, a gazdálkodónak be kell jelentenie a hitelezőnél, hogy részt kíván venni benne. A bejelentés a moratórium ideje alatt bármikor megtehető. Fontos mérlegelni azt, hogy a fizetési moratórium fennállása alatt lejáró szerződések időtartama a fizetési moratórium idejével meghosszabbodik, továbbá azt is, hogy a belépés a gazdálkodó új hitelfelvételi igényeire hatással lehet.
