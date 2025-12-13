Bejelentette a miniszter: itt az újabb hitelmoratórium Magyarországon!

A fagy- és aszálykár, valamint a sertéspiaci túlkínálat ellensúlyozása érdekében egy új eszközt vezet be a kormány. Megteremtették annak a lehetőségét, hogy a kárt szenvedett termelők, illetve a sertéstartással, és -tenyésztéssel foglalkozó gazdák hitelmoratóriummal éljenek – jelentette be Nagy István agrárminiszter. Ez a segítség jövő év november végéig tart, ezalatt az idő alatt a jogosultaknak sem tőkét, sem kamatot nem kell fizetniük a hitelező pénzügyi intézményeknek - közölte az Agrárminisztérium sajtóirodája.

A tárcavezető kifejtette, a piaci bizonytalanság és a felvásárlási árak visszaesése miatt a gazdálkodók likviditása is veszélybe került. Indoklása szerint ezért kellett megteremteni a lehetőségét annak, hogy

az érintett termelők a hitelszerződéseik után átmeneti időre választhassák a fizetési moratóriumot.

Nagy István kiemelte,

a fagykár esetében 2025. április 1-ig,

aszálykár vonatkozásában 2025. július 1-ig,

a sertéstartással, illetve sertéstenyésztéssel foglalkozó gazdálkodók esetében pedig a 2025. november 30-ig megkötött, az érintett mezőgazdasági tevékenységekhez kapcsolódó kölcsönökre és pénzügyi lízingre kell alkalmazni a moratóriumot.

A lehetőség vonatkozik a tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség teljesítésére is, egészen 2026. november 30-ig.

A moratórium alkalmazása nem automatikus, a gazdálkodónak be kell jelentenie a hitelezőnél, hogy részt kíván venni benne. A bejelentés a moratórium ideje alatt bármikor megtehető. Fontos mérlegelni azt, hogy a fizetési moratórium fennállása alatt lejáró szerződések időtartama a fizetési moratórium idejével meghosszabbodik, továbbá azt is, hogy a belépés a gazdálkodó új hitelfelvételi igényeire hatással lehet.

