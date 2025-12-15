A magánhitel az új sláger, már Japánban is ebben hisznek a legjobban

A vállalat a fejlettebb külföldi piacokon felhalmozott szakértelmet is át kívánja ültetni a japán magánhitelezési szektorba, ahol a kereslet élénkülésére számít az ilyen típusú finanszírozás iránt a hagyományos kereskedelmi banki kamatok emelkedése miatt.
A Morgan Stanley becslése szerint a globális magánhitel-piac értéke 2025 elejére elérte a 3000 milliárd dollárt, szemben a 2020-as 2000 milliárd dollárral.
Okuda elmondta, hogy a vagyonkezelési üzletág magánadósság-részlegében aktívan keresnek befektetési és felvásárlási lehetőségeket, részben azért, hogy további szaktudást szerezzenek ezen a területen.
A stabil, díjalapú bevételt termelő vagyonkezelési tevékenység a japán pénzintézetek egyik fő növekedési motorjává vált. A Nomura eddigi legnagyobb akvizíciója is ehhez a stratégiához kapcsolódik: idén 1,8 milliárd dollárért vásárolták meg a Macquarie amerikai és európai vagyonkezelési üzletágát.
A cég célja, hogy 2031 márciusáig 10 000 milliárd jenre növelje az alternatív eszközök alatt kezelt vagyont a 2025 szeptemberében mért 2900 milliárd jenről.
Okuda hosszabb távon bizakodó a japán magánhitelezési piac kilátásait illetően. Miközben az Egyesült Államokban az elmúlt évtizedben robbanásszerűen terjedt ez a finanszírozási forma, Japánban továbbra is a hagyományos bankhitelezés dominál.
Az ultraalacsony kamatok korszakának lezárulta azonban új lehetőségeket teremt a nem banki finanszírozók számára.
A vezérigazgató szerint az emelkedő kamatkörnyezet szélesíti a hitelfelárakat, ami vonzóbbá teszi a magánhitel- és a mezzanine finanszírozási konstrukciókat a befektetők és a hitelfelvevők számára egyaránt.
A Nomura novemberben stratégiai partnerséget kötött a brit Park Square magánhitel-kezelő társasággal, és 150 millió dollárt fektetett be egy amerikai magánhitel-alapba.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
