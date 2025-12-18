  • Megjelenítés
Diákhitel: ezek a kamatok lesznek érvényben január 1-jétől
MTI
Érvényben marad a kamatstop a 2024. december 31-ig felvett szabad felhasználású diákhitelekre, így ezekre változatlanul 7,99 százalékos kamat vonatkozik, az ezen időpont után igényelt Diákhitel1 kamata pedig 2026. január 1-től 8,69 százalékra mérséklődik - közölte a Diákhitel Központ csütörtökön az MTI-vel. Változatlanul kamatmentesen áll rendelkezésre a tanulmányi önköltségre fordítható Diákhitel2, valamint a szak- és felnőttképzésben igénybe vehető Képzési Hitel is

A Diákhitel Központ célja, hogy anyagi lehetőségeitől függetlenül bárki tanulhasson, versenyképes tudást szerezhessen, és minden erejével tanulmányaira koncentrálhasson - hangsúlyozták a közleményben. Hozzátették: a konstrukció bevezetése óta a különböző diákhitel-megoldások már mintegy 480 ezer fiatal diplomához jutását segítették. Köztük olyan hallgatókét, akiknek máshogy nem lett volna lehetőségük felsőoktatási tanulmányokat folytatni.

A központ szerint a diákhitelek népszerűségéhez a rugalmas, rendkívül ügyfélbarát törlesztési feltételek is hozzájárulnak, ilyen például a jövedelemarányos törlesztőrészlet, vagy az ingyenes elő- és végtörlesztés. Az egyetemisták igényeihez igazodva az igénylési folyamat is egyszerű, hiszen lehetőség van arra is, hogy elektronikus aláírással kössenek szerződést. Emellett számos családtámogatási kedvezmény - például kamatmentesség, törlesztési kötelezettség szüneteltetése, részleges vagy teljes tartozáselengedés - is igénybe vehető a diákhitelek esetén.

Amennyiben a hitelfelvételt követően

megszületik a második gyermek, akkor az édesanya diákhitelének felét, a harmadik gyermek születését követően pedig a teljes diákhitel-tartozást elengedi a Diákhitel Központ.

Emellett, ha egy 30 év alatti édesanyának az egyetemi tanulmányai alatt vagy a befejezést követően két éven belül megszületik az első gyermeke, akkor a teljes fennálló tartozása elengedésre kerül - ismertette a Diákhitel Központ.

