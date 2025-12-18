  • Megjelenítés
Vezérigazgatót vált a Raiffeisen Bank International
Bank

Portfolio
A Raiffeisen Bank International (RBI) felügyelőbizottsága Michael Höllerert (címlapképünkön) nevezte ki a bank új vezérigazgatójává. Höllerer 2026. július 1-jén veszi át a pozíciót Johann Strobltól, aki addig továbbra is irányítja a bankot, és gondoskodik a zökkenőmentes átmenetről - közölte a társaság.
Höllerer jelenleg a Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien és a Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien vezérigazgatója. Korábban az RBI-nél meghatalmazottként és pénzügyi igazgatóként dolgozott, vezette a Raiffeisen Capital Managementet, valamint igazgatósági tag volt a Raiffeisen Bank Polskánál.

Több mint húszéves banki tapasztalattal rendelkezik.

Erwin Hameseder, a felügyelőbizottság elnöke kiemelte, hogy Höllerer rendkívül tapasztalt, nemzetközileg elismert bankár, aki jól ismeri az RBI-csoportot, és korábbi vezetői pozícióiban már bizonyította stratégiai látásmódját és innovatív szemléletét. A felügyelőbizottság egyúttal három évvel, 2026. július 1-jétől meghosszabbította Andreas Gschwenter informatikai igazgató mandátumát.

Hameseder köszönetét fejezte ki a távozó Johann Stroblnak, aki nyolc éven át vezette a bankot nehéz időszakokon keresztül, és az innováció, valamint a digitalizáció előtérbe helyezésével a fenntartható siker útjára terelte az intézményt. Az RBI ma nyereséges, jól tőkésített, minőségi hitelportfólióval és erős technológiai alapokkal rendelkezik - emeli ki a bankcsoport közleménye.

A 66 éves Strobl úgy döntött, hogy nem kéri 2027 februárjában lejáró mandátumának meghosszabbítását, és még hivatali ideje vége előtt biztosítani kívánja az utódlást. A bankvezérrel hét évvel ezelőtt a Portfolio is készített interjút:

Raiffeisen-vezér: nem felejthetjük, ami történt velünk

Höllerer 2026. április 9-én, az éves közgyűlés napján lemond az RBI felügyelőbizottságában betöltött tisztségéről. Vezérigazgatói kinevezéséhez a felügyeleti hatóságok jóváhagyására is szüség van.

A Raiffeisen részvényárfolyama idén 92%-os emelkedést mutat, a csütörtöki kereskedést azonban 1,2%-os csökkenéssel nyitotta.

