Zöld jelzést kapott az Erste, megvalósulhat az év egyik legnagyobb banki tranzakciója

A spanyol Santander, a lengyel bank anyavállalata 6,8 milliárd euróért értékesíti 49 százalékos részesedését az Erste Groupnak. Az ügylet az elmúlt évek egyik legnagyobb, határokon átnyúló banktranzakciónak számít Európában.

A felügyelet a döntés meghozatalakor figyelembe vette a befektető pénzügyi erejét, a pénzügyi szektorban szerzett tapasztalatait, valamint a vállalt kötelezettségeket.

A Santander Bank Polska eszközállomány alapján Lengyelország harmadik legnagyobb bankja. Egyben az egyik legjövedelmezőbb pénzintézet az országban, ahol a kamatszint magasabb, mint az euróövezetben.

A lengyel bank a harmadik negyedévben a várakozásokat meghaladó,

1,89 milliárd zloty nettó nyereséget könyvelt el, szemben az elemzők által várt 1,83 milliárd zlotyval.

A kedvező számok hátterében a nettó kamatbevételek, valamint a díj- és jutalékbevételek vártnál nagyobb növekedése állt.

Az osztrák bankcsoport részvényárfolyama idén már 70%-os emelkedést mutat, a versenytárs Raiffeisen pedig 95%-ost.

