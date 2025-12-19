Csengettek az MBH Bank részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdén

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A hitelintézet és a Budapesti Értéktőzsde szimbolikus kereskedésindító csengetési ceremóniáján pénteken részt vett Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója, Sipos-Tompa Levente, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, valamint Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója is.

„A most lezárt tőkepiaci tranzakciónk nemcsak az MBH Bank számára bír nagy jelentőséggel, hanem a hazai tőkepiac szempontjából is kiemelkedő, hiszen jelentős számú befektető mozdult meg és vált részvénybefektetővé az elmúlt napokban. Az MBH Bank a kibocsátás által jelentős lépést tett a tőkepiaci aktivitásának erősítése felé, így a hazai bankszektorban betöltött vezető szerepünk mellett a jövőben

a Budapesti Értéktőzsdén is meghatározó pozícióra törünk

– mondta a tőzsde közleménye szerint Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója, aki nemrég a Portfolio-nak is interjút adott.

Az MBH Bank december 15-én zárta le a nyilvános részvényértékesítési tranzakciójának árazási és allokációs szakaszát, ebben a felkínált, 7 százaléknyi tulajdoni hányadot megtestesítő sajátrészvény-állományra jelentős túlkereslet mutatkozott. A november 24. és december 12. között lezajlott tranzakcióban közel 12 ezer lakossági és intézményi befektető vett részt, akik mintegy 107 milliárd forint értékben igényeltek részvényt, illetve nyújtottak be ajánlatot. Az MBH Bank döntése értelmében a lakossági befektetők részére végül összesen 20 320 846 darab részvény kerül értékesítésre, míg az intézményi befektetők összesen 2 256 228 darab részvényhez jutnak, ami megfelel az előzetes terveknek.

A részvények végül darabonként 3300 forintos intézményi és 2970 forintos kedvezményes lakossági értékesítési áron kerülnek a befektetőkhöz. A beadott igénylések közel 90%-át személyesen a fiókhálózatban adták le a befektetők, míg az igénylések közel 10%-a az MBH Befektetési Bank mobilalkalmazásán keresztül történt. Összesítve a nyilvános részvényértékesítési tranzakció volumene csaknem eléri az 67,8 milliárd forintot.

Sipos-Tompa Levente, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a közlemény szerint megjegyezte, hogy „a tőzsdei aktivitás erősítése, a 7%-os sajátrészvény-állomány nyilvános értékesítése jól illeszkedik a hazai bankrészvények tőzsdei jelenlétének fokozását célzó folyamatba. A közkézhányad növekedésével erősödik az MBH transzparenciája, ami erősíti a teljes pénzügyi szektor transzparenciáját is. A jelentős érdeklődés az MBH részvényei iránt azt is jelenti, hogy

van még tér további részvényértékesítésre, új részvények kibocsátására, ennek révén a közkézhányad növelésére, melyet az MNB továbbra is üdvözöl.

„Az MBH Bank évek óta jelen van a hazai tőkepiacon, teljesítve a tőzsdei transzparencia követelményeket és sikeres kötvénykibocsátásokat lebonyolítva. A most lezárult ügylet szintlépést jelent a hitelintézetnek, és fontos mérföldkő a BÉT számára is, hiszen egy olyan méretű és jelentőségű szereplő hajtott végre sikeresen ekkora volumenű tranzakciót a magyar piacon, amely meghatározó pozíciót tölt be a magyar gazdaságban. Örömmel tölt el, hogy az MBH Bank lépése ilyen élénk piaci figyelmet vonzott, és

számos lakossági befektetőt ösztönzött hazai részvény tartására

– tette hozzá Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója a közlemény szerint.

Az MBH Bank részvényeivel jelenleg 3400 forint környékén kereskednek, ami 14,5%-kal magasabb a nyilvános értékesítés során kialakult lakossági vételárnál.

Címlapkép forrása: Portfolio

