Duzzad az amerikai egyetemek adóssága, a bankok nagy örömére

A hitelfelvételi hullámban az Ivy League elit intézményei, az állami zászlóshajó egyetemek és a kisebb bölcsészettudományi főiskolák egyaránt részt vettek.

A vezető befektetési bankok szakértői szerint a kötvénykibocsátási hullám 2026-ban is folytatódik, bár mérsékeltebb ütemben. John Stevenson, a Goldman Sachs felsőoktatási befektetési banki részlegének vezetője úgy véli, hogy a nagy állami egyetemek és az egyetemi kórházak jelentős infrastrukturális igényei továbbra is erős kibocsátást generálnak. "Nincs olyan egyetem, amelynek ne lenne listája azokról a projektekről, amelyeket szeretne megvalósítani" – mondta.

A Barclays ügyvezető igazgatója, John Augustine szintén erős évet vár. Szerinte az intézmények mérlegelik, hogy kivárjanak-e a tisztább gazdasági és szabályozási környezet reményében, vagy inkább most használják ki a kedvező hitelfelvételi feltételeket. Végül egyre többen választják az utóbbit a magas befektetői kereslet és az alacsony kamatok miatt.

A Wells Fargo szakértője, Doug Brown ezzel szemben úgy látja, hogy az egyetemek óvatosabbá váltak az új beruházásokkal kapcsolatban. "Azon gondolkodnak, hogy valóban akarnak-e új kutatólaboratóriumot építeni ebben a környezetben, amikor nem tudjuk, hogyan alakul a kutatási finanszírozás" – jegyezte meg.

A kibocsátási hullám több tényezőre vezethető vissza.

A 2020-ban, az ultraalacsony kamatok időszakában felvett hitelek nagy része mára lejárt,

így sok intézménynek újra a piacra kellett lépnie. Emellett az egyetemek attól tartottak, hogy a kongresszusi adóváltozások miatt elveszíthetik az adómentes kötvénykibocsátás lehetőségét, ami hatalmas rohamot indított el a piacon.

A kibocsátások több mint 70 százaléka az év első felében zajlott le,

majd a júliusban elfogadott One Big Beautiful Bill Act után – amely végül érintetlenül hagyta a szektor adókedvezményeit – azonnal visszaesett az aktivitás.

Donald Trump nyomásgyakorlása és a szövetségi finanszírozás befagyasztása szintén arra ösztönözte az iskolákat, hogy hiteleken vagy vállalati kötvényeken keresztül biztosítsanak likviditást. A Harvard és a Princeton adóköteles kötvényeket bocsátott ki, míg más intézmények kereskedelmi papírprogramjaikat bővítették, vagy bankhiteleket vettek fel.

Az RBC Capital Markets a felsőoktatási kötvénypiacot nem egyszeri kiugrásnak, hanem tartós lehetőségnek tekinti. A cég az elmúlt három évben megduplázta az oktatási szektor igényeivel foglalkozó befektetési bankárainak számát tízre, és 2026-ban további bővítést tervez.

