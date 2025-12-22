Duzzad az amerikai egyetemek adóssága, a bankok nagy örömére

A hitelfelvételi hullámban az Ivy League elit intézményei, az állami zászlóshajó egyetemek és a kisebb bölcsészettudományi főiskolák egyaránt részt vettek.
A vezető befektetési bankok szakértői szerint a kötvénykibocsátási hullám 2026-ban is folytatódik, bár mérsékeltebb ütemben. John Stevenson, a Goldman Sachs felsőoktatási befektetési banki részlegének vezetője úgy véli, hogy a nagy állami egyetemek és az egyetemi kórházak jelentős infrastrukturális igényei továbbra is erős kibocsátást generálnak. "Nincs olyan egyetem, amelynek ne lenne listája azokról a projektekről, amelyeket szeretne megvalósítani" – mondta.
A Barclays ügyvezető igazgatója, John Augustine szintén erős évet vár. Szerinte az intézmények mérlegelik, hogy kivárjanak-e a tisztább gazdasági és szabályozási környezet reményében, vagy inkább most használják ki a kedvező hitelfelvételi feltételeket. Végül egyre többen választják az utóbbit a magas befektetői kereslet és az alacsony kamatok miatt.
A Wells Fargo szakértője, Doug Brown ezzel szemben úgy látja, hogy az egyetemek óvatosabbá váltak az új beruházásokkal kapcsolatban. "Azon gondolkodnak, hogy valóban akarnak-e új kutatólaboratóriumot építeni ebben a környezetben, amikor nem tudjuk, hogyan alakul a kutatási finanszírozás" – jegyezte meg.
A kibocsátási hullám több tényezőre vezethető vissza.
A 2020-ban, az ultraalacsony kamatok időszakában felvett hitelek nagy része mára lejárt,
így sok intézménynek újra a piacra kellett lépnie. Emellett az egyetemek attól tartottak, hogy a kongresszusi adóváltozások miatt elveszíthetik az adómentes kötvénykibocsátás lehetőségét, ami hatalmas rohamot indított el a piacon.
A kibocsátások több mint 70 százaléka az év első felében zajlott le,
majd a júliusban elfogadott One Big Beautiful Bill Act után – amely végül érintetlenül hagyta a szektor adókedvezményeit – azonnal visszaesett az aktivitás.
Donald Trump nyomásgyakorlása és a szövetségi finanszírozás befagyasztása szintén arra ösztönözte az iskolákat, hogy hiteleken vagy vállalati kötvényeken keresztül biztosítsanak likviditást. A Harvard és a Princeton adóköteles kötvényeket bocsátott ki, míg más intézmények kereskedelmi papírprogramjaikat bővítették, vagy bankhiteleket vettek fel.
Az RBC Capital Markets a felsőoktatási kötvénypiacot nem egyszeri kiugrásnak, hanem tartós lehetőségnek tekinti. A cég az elmúlt három évben megduplázta az oktatási szektor igényeivel foglalkozó befektetési bankárainak számát tízre, és 2026-ban további bővítést tervez.
Címlapkép forrása: Portfolio
Rendkívüli időpontban jön a Kormányinfó
Élőben tudósítunk.
Állítólag feltörték a Spotifyt, és 86 millió hangfájlt terveznek közzétenni
Az emberiség tudásának és kultúrájának megőrzésével indokolták a tettüket az állítólagos elkövetők.
Megint lesújtott Brüsszel, újabb európai atomprojekt került vizsgálat alá
Paks II. után itt a következő.
Betelt a pohár: Brüsszelhez fordult a helyi önazonossági szabályok miatt egy civil szervezet
Már 180 település fogadott el ilyen helyi rendeletet.
Olcsó(bb) és fenntartható: már 30 ezer felújított készüléket vásároltak a Telekom ügyfelei
Nem meglepő: Iphone-k az élen.
Megszületett a megállapodás: indulhat a Bubi közbringarendszer harmadik generációja
Bővül is a rendszer.
Társasági adó: amikor a kevesebb pont, hogy több
Szabados Richárd NGM-államtitkár elemzése.
Lehet, hogy megtalálták a tudósok korunk népbetegségére a gyógyszert
Az NU-9 segíthet.
MI vs. Tudomány: 1-0
A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r
Mekkora nyugdíjra számíthatnak a magyarok 2026-ban?
Megjelent a jogszabály a 2026-os nyugdíjemelésről és a tizennegyedik havi nyugdíjról. De mégis mekkora jövedelemre számíthat egy átlagos idős a jövő évben? A mai napon a Magyar Közlönyben
Új EU-s rendelet a GDPR határokon átnyúló ügyekben való alkalmazásáról
December 12-én megjelent az EU hivatalos lapjában a GDPR végrehajtására vonatkozó további eljárási szabályok megállapításáról szóló rendelet (2025/2518) . A rendelet célja, hogy a hat
A dollár lett a világ beteg embere 2025-ben
Móricz Dániel, a HOLD befektetési igazgatója szerint az év sztorija az, hogy a dollár - amely klasszikusan a világ egyik legerősebb, legbiztonságosabb eszköze - borzasztó... The post A dollár l
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Verizon Communications Inc. - elemzés
Az alacsony osztalékemelései miatt ritkán kerül be a Top 10-be, de a hozama jó, a chartja miatt pedig akár kereskedési célpont is lehet, tehát megnéztem.CégismertetőA Verizon Communications Inc
MARA Holdings - kereskedés
Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz
A fokozódás szelleme járja be a világot - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok novemberi tanulmányai?
Az AI forradalom dübörög, Európa ébredezik, Amerika az identitására fókuszál, a közösségi cselekvőképesség komoly korlátai mindenütt jelentősek (államadósság, a globális kormányzás
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.
Akvizíció akvizíció után: így épít biztosítói stratégiát a Waberer’s
Árérzékeny fogyasztók és lakáspiaci felfordulás jellemezte az évet.