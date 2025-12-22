  • Megjelenítés
Duzzad az amerikai egyetemek adóssága, a bankok nagy örömére
Bank

Duzzad az amerikai egyetemek adóssága, a bankok nagy örömére

Portfolio
2014 óta nem látott rekordot döntött a kötvénykibocsátás az amerikai egyetemeknél: 2025-ben több mint 34 milliárd dollár értékben léptek a piacra, 28 százalékkal több új adósságot vállalva, mint egy évvel korábban - írja Bloomberg.

A hitelfelvételi hullámban az Ivy League elit intézményei, az állami zászlóshajó egyetemek és a kisebb bölcsészettudományi főiskolák egyaránt részt vettek.

A vezető befektetési bankok szakértői szerint a kötvénykibocsátási hullám 2026-ban is folytatódik, bár mérsékeltebb ütemben. John Stevenson, a Goldman Sachs felsőoktatási befektetési banki részlegének vezetője úgy véli, hogy a nagy állami egyetemek és az egyetemi kórházak jelentős infrastrukturális igényei továbbra is erős kibocsátást generálnak. "Nincs olyan egyetem, amelynek ne lenne listája azokról a projektekről, amelyeket szeretne megvalósítani" – mondta.

A Barclays ügyvezető igazgatója, John Augustine szintén erős évet vár. Szerinte az intézmények mérlegelik, hogy kivárjanak-e a tisztább gazdasági és szabályozási környezet reményében, vagy inkább most használják ki a kedvező hitelfelvételi feltételeket. Végül egyre többen választják az utóbbit a magas befektetői kereslet és az alacsony kamatok miatt.

A Wells Fargo szakértője, Doug Brown ezzel szemben úgy látja, hogy az egyetemek óvatosabbá váltak az új beruházásokkal kapcsolatban. "Azon gondolkodnak, hogy valóban akarnak-e új kutatólaboratóriumot építeni ebben a környezetben, amikor nem tudjuk, hogyan alakul a kutatási finanszírozás" – jegyezte meg.

Még több Bank

Trump ámokfutása ellenére idén tovább erősödtek az amerikai bankok Európában

Újabb magyar banknál vezették be a 15 milliós személyi kölcsönt

A mesterséges intelligencia intézheti a vásárlásainkat: Európába is érkezik a Visa rendszere

A kibocsátási hullám több tényezőre vezethető vissza.

A 2020-ban, az ultraalacsony kamatok időszakában felvett hitelek nagy része mára lejárt,

így sok intézménynek újra a piacra kellett lépnie. Emellett az egyetemek attól tartottak, hogy a kongresszusi adóváltozások miatt elveszíthetik az adómentes kötvénykibocsátás lehetőségét, ami hatalmas rohamot indított el a piacon.

A kibocsátások több mint 70 százaléka az év első felében zajlott le,

majd a júliusban elfogadott One Big Beautiful Bill Act után – amely végül érintetlenül hagyta a szektor adókedvezményeit – azonnal visszaesett az aktivitás.

Donald Trump nyomásgyakorlása és a szövetségi finanszírozás befagyasztása szintén arra ösztönözte az iskolákat, hogy hiteleken vagy vállalati kötvényeken keresztül biztosítsanak likviditást. A Harvard és a Princeton adóköteles kötvényeket bocsátott ki, míg más intézmények kereskedelmi papírprogramjaikat bővítették, vagy bankhiteleket vettek fel.

Az RBC Capital Markets a felsőoktatási kötvénypiacot nem egyszeri kiugrásnak, hanem tartós lehetőségnek tekinti. A cég az elmúlt három évben megduplázta az oktatási szektor igényeivel foglalkozó befektetési bankárainak számát tízre, és 2026-ban további bővítést tervez.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

MNB Intézet

MI vs. Tudomány: 1-0

A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lángokban áll a stratégiai fontosságú kikötő: evakuálták a hajók legénységét, 1500 négyzetméteren tombol a tűz
Fájó karácsonyi ajándék: Kína súlyos gazdasági csapást mért az Európai Unióra
Újabb magyar banknál vezették be a 15 milliós személyi kölcsönt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility