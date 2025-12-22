Mérföldkőhöz érkezett a digitális euró: online és offline is használható lenne

Az Európai Tanács pénteken elfogadta a digitális euróra vonatkozó tárgyalási álláspontját, amely szerint az új fizetőeszköz online és offline módban egyaránt használható lenne. Ez eltér az Európai Parlament korábbi javaslatától, amely kizárólag az offline, vagyis az internetkapcsolat nélküli digitális használatot támogatta volna - írja a Reuters.

Az Európai Tanács álláspontja szerint a digitális eurót az Európai Központi Bank bocsátaná ki, és a fizetőeszköz bárhol, bármikor használható lenne, internetkapcsolattal vagy anélkül egyaránt. Fernando Navarrete, a digitális euró parlamenti előadója korábban a kizárólag offline modell mellett érvelt, arra hivatkozva, hogy ez jobban védi a felhasználók magánszféráját.

Mi a különbség?

Az online tranzakciókat a központi bank rendszere vagy a felhatalmazott közvetítők azonnal feldolgoznák.

Az offline fizetéseket ezzel szemben a felhasználó eszköze helyben rögzítené, majd az internetkapcsolat helyreállásakor szinkronizálná az adatokat a központi nyilvántartással.

Utóbbi megoldás gyenge hálózati lefedettségű területeken is biztosítaná a fizetések zavartalan működését, miközben a készpénzhez hasonlóan magas szintű anonimitást nyújtana.

Az EKB a digitális euró bevezetésén azért dolgozik, hogy modernizálja az euróövezeti fizetési rendszert, és a központi bankpénz a digitalizálódó gazdasági környezetben is megőrizze szerepét. A készpénzhasználat visszaszorulásával a digitális jegybankpénz a monetáris szuverenitás megőrzését is szolgálná. A projekt ugyanakkor lassan halad, és jelentős ellenállásba ütközik a bankszektor részéről.

A pénzügyi stabilitás védelme érdekében korlátozni fogják, mekkora összeget tarthatnak a felhasználók digitális euróban. Ezzel azt akarják megelőzni, hogy a bankbetétek tömegesen áramoljanak át az új rendszerbe.

A felső határt az EKB állapítja meg, és kétévente felülvizsgálja.

A szolgáltatóknak bizonyos alapfunkciókat díjmentesen kell majd biztosítaniuk, a kiegészítő szolgáltatásokért azonban díjat számíthatnak fel. Legalább ötéves átmeneti időszakban a kereskedői díjakat a jelenlegi fizetési módok szintjén maximálják, ezt követően pedig a tényleges költségek alapján módosítják a díjstruktúrát.

A Tanács megállapodásával megnyílt az út az Európai Parlamenttel folytatandó tárgyalások előtt. A jogi keret elfogadása után az EKB megkezdheti a digitális euró kibocsátását, amely a tervek szerint

egy 2027-ben induló tesztfázist követően 2029-re válhat széles körben elérhetővé.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images