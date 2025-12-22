Nagy dobás az UniCredittől: forradalmasítják a kötvénykibocsátást

Az UniCredit olasz nagybank első ízben bocsátott ki magánbefektetőknek szóló, tokenizált strukturált kötvényt, alig egy héttel azután, hogy az állami Cassa Depositi e Prestitivel közösen piacra dobta első tokenizált minikötvényét.

A tokenizáció során egy hagyományos pénzügyi eszközt – például egy kötvényt – olyan digitális formává alakítanak át, amely teljes jogi érvényességgel bír. A tokent egy megosztott blokkláncon rögzítik, amely a hagyományos nyilvántartási rendszereket váltja ki. Az eljárás jelentősen csökkentheti a kibocsátási költségeket, mivel

kevesebb manuális feldolgozást igényel, és nincs szükség letétkezelő bevonására.

A mostani kötvény elsősorban professzionális vagyonkezelési ügyfeleket céloz meg. A kibocsátáshoz szükséges technológiát a BlockInvest biztosította, míg a kötvényt az olasz tőkepiaci felügyelet, a Consob által engedélyezett Weltix jegyezte be egy nyilvános blokkláncra.

A bank közleménye szerint az ügylet lehetővé tette, hogy a kibocsátási folyamatot teljes mértékben digitálisan bonyolítsák le, és saját rendszereiket az iparágban várhatóan általánossá váló szabványokhoz igazítsák. Az UniCredit ezzel a blokklánc-alapú értékpapírok olaszországi úttörői között foglal helyet.

