Úgy hírlik, beszállna a legnagyobb amerikai bank a kriptokereskedésbe
Úgy hírlik, beszállna a legnagyobb amerikai bank a kriptokereskedésbe

A JPMorgan Chase azt fontolgatja, hogy kriptodeviza-kereskedési szolgáltatásokat indít intézményi ügyfelei számára - értesült a Bloomberg. Az már korábban kiderült, hogy tervezi annak lehetővé tételét is a bank, hogy kriptodevizát fogad el hitelfedezetként.

A Wall Street legnagyobb bankja jelenleg azt vizsgálja, miként bővíthetné digitális eszközökkel kapcsolatos tevékenységét. A tervek között azonnali és származékos ügyletek kereskedése egyaránt szerepel.

A kezdeményezés hátterében az áll, hogy Donald Trump visszatérése óta érdemben megváltozott az amerikai szabályozási környezet. Az új adminisztráció kriptobarát szabályozókat nevezett ki, és előrelépés történt a stablecoinokra vonatkozó jogszabályok terén is. A Pénzforgalmi Felügyeleti Hivatal nemrég kiadott iránymutatása szerint

az amerikai bankok közvetítőként léphetnek fel a kriptopiacon.

A JPMorgan esetében ez különösen figyelemre méltó fordulat, hiszen Jamie Dimon vezérigazgató korábban nem túl támogatóan nyilatkozott a bitcoinról. Azóta azonban pragmatikusabbá vált az álláspontja. "

Nem gondolom, hogy dohányoznod kellene, de megvédem a jogodat hozzá. Ugyanígy megvédem a jogodat, hogy bitcoint vegyél

– mondta májusban egy befektetői konferencián.

A bank már most is aktív ezen a területen. Nemrég a Solana blokkláncon bocsátott ki rövid lejáratú kötvényt a Galaxy Digital számára, és

tervezi annak lehetővé tételét, hogy ügyfelei bitcoint és ethereumot is használhassanak hitelfedezetként.

A versenytársak sem tétlenkednek. A Standard Chartered az Egyesült Királyságban indított intézményi kriptokereskedést, az olasz Intesa Sanpaolo egymillió euró értékben vásárolt bitcoint, a Goldman Sachs pedig már évek óta üzemeltet kriptoderivatíva-kereskedési részleget. A BlackRock tavaly indított Bitcoin ETF-je 68 milliárd dollárnyi vagyont halmozott már fel.

A bitcoin árfolyama az év végén viharos időszakot élt át. Az októberi, 126 251 dolláros csúcsról mintegy 29 százalékot esett, és hétfőn 90 128 dollár körül mozgott.

