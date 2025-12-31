  • Megjelenítés
1997 óta nem volt ilyen jó évük az európai bankrészvényeknek
1997 óta nem volt ilyen jó évük az európai bankrészvényeknek

Az európai bankszektornak 2025-ben rendkívül sikeres éve volt: a Stoxx 600 Banks Index közel 60 százalékkal emelkedett, ami 1997 óta a legerősebb éves teljesítmény. A régió pénzintézetei kiváló eredményeket értek el: a HSBC és az UBS is felülmúlta a várakozásokat a harmadik negyedévben, miközben egyes szereplők, köztük a Commerzbank és a Société Générale, részvényárfolyama az elmúlt egy évben több mint a duplájára nőtt - hívta fel a figyelmet a CNBC.

Benjamin Goy, a Deutsche Bank európai pénzügyi elemzési részlegének vezetője szerint ragyogó év volt az európai bankszektor számára 2025. Az európai bankok tőkehelyzete erős, és szinte mindegyikük jelentős tőketöbblettel rendelkezik.

A lendület fenntartásához azonban 2026-ban a menedzsmenteknek el kell dönteniük, mire fordítják ezt a felesleges tőkét. A részvény-visszavásárlások és az osztalékfizetés bevált, alacsony kockázatú eszközök erre. Egyre nagyobb figyelem irányul azonban

a felvásárlásokra és összeolvadásokra is, amelyek a bevételi források diverzifikálását és a növekedés felgyorsítását ígérik.

"Ezt a fajta aktivitást közel egy évtizede nélkülözi az ágazat" – jegyezte meg Goy. "A vezetők visszanyerték az önbizalmukat, a befektetők egyre támogatóbbak, és a bejelentett ügyletek jellemzően növelik a nyereséget."

Olaszország és az Egyesült Királyság számít a konszolidáció fő terepének, ahol elsősorban hazai, kiegészítő jellegű felvásárlások várhatók. Ezeknél az ügyleteknél alacsonyabb a végrehajtási kockázat, ugyanakkor erősebbek a szinergiák. A vagyonkezelési és biztosítási üzletágban különösen éles versenyre lehet számítani, míg a határokon átnyúló tranzakciókat továbbra is nehezíti a nagyobb kockázat és a szigorúbb politikai ellenőrzés.

A befektetési stratégák a hitel- és betétállomány bővülését is kiemelik, ami tovább erősítheti az ágazat ellenálló képességét. Az RBC BlueBay Asset Management szerint az európai bankok profitáltak abból, hogy a globális befektetők az amerikai technológiai részvényekről a diverzifikáltabb kitettség felé fordultak.

Sharon Bell, a Goldman Sachs vezető európai részvénystratégája szerint

az európai bankok ma már "konszenzusos befektetésnek" számítanak.

Úgy véli, hogy a meredek hozamgörbe és a globális gazdasági növekedés továbbra is kedvező környezetet teremt számukra. "Ez még mindig egyszámjegyű P/E mutatóval rendelkező szektor.

Ha diverzifikálni akarunk a drága és koncentrált amerikai piac felől, az európai bankok erre kiváló lehetőséget nyújtanak

– tette hozzá.

A nettó kamatbevétel továbbra is az ágazat legfontosabb bevételi forrása. A központi banki kamatvágások 2025-ben ugyan némi ellenszelet jelentettek, de mivel a legtöbb jegybank most kivár, a marzsok stabilizálódnak, és a hitelvolumenek ismét növekedni kezdtek. "Ez a nagy fordulat" – összegezte Goy.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

