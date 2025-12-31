  • Megjelenítés
Három éve nem ömlött ennyi pénz a fintechekbe, tarolt 2025-ben az online fogadás
Három éve nem ömlött ennyi pénz a fintechekbe, tarolt 2025-ben az online fogadás

Portfolio
Négy év után először ismét növekedett a fintech cégekbe áramló kockázati tőke 2025-ben, így meghaladta az előző két éves szintet: globálisan 55,94 milliárd dollár érkezett a szektorba, ami 25 százalékos bővülés a 2024-es 44,75 milliárd dollárhoz képest a PitchBook adatai szerint - közölte a Bloomberg.

A legnagyobb nyertesek a predikciós piacok lettek, amelyek az online fogadások iránti lelkesedés hullámát lovagolják meg. A sport- és más események kimeneteleire fogadást lehetővé tevő

Polymarket és Kalshi együttesen 3,71 milliárd dollár tőkét vontak be,

ezzel az év legnagyobb amerikai befektetési köreit zárták. A Polymarket októberben 2 milliárd dolláros befektetési kört húzott be, amely 9 milliárd dolláros cégértéket eredményezett. A Kalshi ugyanebben a hónapban 300 millió dollárt szerzett, majd decemberben további 1 milliárd dollárt vont be, 11 milliárd dolláros vállalatértékelés mellett. Az ilyen méretű befektetési körök az elmúlt években egyre ritkábbá váltak.

Elképesztő mértékben felpörög a sportfogadás-biznisz

Éves szinten legutóbb 2021-ben nőtt a fintech szektorba áramló kockázati tőke, az akkori közel nulla kamatszinttel és a világjárvánnyal magyarázható befektetési láznak köszönhetően. A mostani befektetési összeg azonban még mindig kevesebb mint a fele a 2021-es 123,99 milliárd dollárnak. Az ügyletek száma ráadásul 19 százalékkal csökkent, ami arra utal, hogy

a rendelkezésre álló tőke egyre kevesebb vállalatnál koncentrálódik.

"A befektetők inkább a kategóriájuk vélt győzteseire tesznek nagyobb téteket. A legkevésbé arra van szükség, hogy a már meglévő öt szereplő mellé még tíz új is belépjen" – mondta Matt Streisfeld, az Oak HC/FT fintech-befektetési cég partnere.

A Trump-adminisztráció lazább szabályozási környezete szintén kedvez a szektornak: a fintech- és kriptocégek könnyebben találnak banki partnereket. A Coinbase az idén a Citigrouppal és a PNC-vel is partnerségre lépett. A kedvező környezet a kriptocégeknél tőzsdei bevezetési hullámot is elindított: a Circle, a Gemini, a Chime, a Klarna és a Wealthfront egyaránt tőzsdére lépett 2025-ben, és 2026-ra is további fintech IPO-kat vár a piac.

