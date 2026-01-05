Lazít a kormány a kamatmentes céges hitel feltételein

A Nemzetgazdasági Minisztérium a vállalkozások észrevételei és javaslatai alapján javítja a vidéken elérhető, KKV Technológia Plusz Hitelprogram feltételeit, így 2026. január 12-től több ponton is kedvezőbbé válik a program kamatmentes forgóeszközhitelét biztosító „B” komponens - közölte a minisztérium.

A 2025. július 15-én elindult, 70 milliárd forintos keretösszegű, európai uniós társfinanszírozásban megvalósuló kamatmentes forgóeszközhitelre eddig

csaknem 1000 db vállalkozás nyújtott be kérelmet 17,6 milliárd forint értékben,

ebből több mint 12,5 milliárd forint megítélésre került a mikro- és kisvállalkozások számára. Az igénylések kétharmada a leghátrányosabb helyzetű régiókból érkezett. A jelenlegi módosítások célja, hogy még több vállalkozás, még nagyobb összegben és rugalmasabb feltételekkel vehesse igénybe a finanszírozást - közölték.

A változtatások egyik legfontosabb eleme, hogy az igényelhető kölcsönösszeg felső határa 20 millió forintról 50 millió forintra emelkedik, érdemi likviditási segítséget nyújtva a vállalkozások számára.

A Nemzetgazdasági Minisztérium tovább szélesíti a jogosultak körét, az alábbiak szerint:

a négy leghátrányosabb helyzetű régióban (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld és Észak-Magyarország), valamint a hátrányos helyzetű településeken megszűnik a feldolgozóipari főtevékenységre vonatkozó megkötés, így ezeken a területeken bármely ágazatban működő 50 fő alatti cég jogosulttá válik a pályázásra;

a vidéki feldolgozóipari főtevékenységű középvállalkozások számára is megnyílik a lehetőség, így minden Budapesten kívüli feldolgozóipari kkv igényelheti ezt a támogatott hitelt;

a kölcsönkérelmek benyújtásának határidejét 2026. március 31-ig – vagy a forráskeret kimerüléséig – meghosszabbítják.

A bevezetett módosításokkal azt szeretnénk elérni, hogy minél több magyar vállalkozás jusson gyorsan, egyszerűen és kamatmentesen forráshoz. A forgóeszközhitel továbbra is a stabil működést, a likviditás megőrzését és a fejlődés megalapozását szolgálja”

– hangsúlyozta Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára.

A kamatmentes hitel a korábbi feltételek mellett továbbra is egyszeri alkalommal, a kölcsönösszeg 100%-át elérő előleg formájában kerül folyósításra, amelyet a vállalkozások 12 hónapon belül számolhatnak el. A hitelkérelmeket a Magyar Fejlesztési Bankkal szerződéses kapcsolatban álló közvetítő partnereknél – a Gránit Banknál, az MBH Banknál és az OTP Bank vállalati MFB Pont Plusz hálózatában – lehet benyújtani.

A hitelprogram részletes feltételei ezen a linken érhetőek el, a támogatási kérelmeket 2026. január 12-étől lehet benyújtani.