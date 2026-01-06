  • Megjelenítés
Egyéves a munkáshitel: most kiderült, mire költik a magyar fiatalok
Egyéves a munkáshitel: most kiderült, mire költik a magyar fiatalok

Nemcsak a lakáshiteleket, hanem a babaváró kölcsönt és a tavaly ilyenkor megjelent munkáshitelt is lakáscélokra költik a hitelfelvevők a leggyakrabban. Utóbbi termékről most a K&H Bank osztotta meg saját tapasztalatait.

A bank közleménye szerint a K&H-nál felvett személyi kölcsönök átlagösszege 2025-re 2,4 millió forintra emelkedett a tavalyi 1,6 millió forintról, vagyis egy év alatt mintegy 50 százalékkal nőtt az átlagosan felvett hitelösszeg. A növekvő átlagösszeg részben a bérek emelkedésével magyarázható, a magasabb hitelösszegek miatt a felelős hitelfelvétel és az előzetes tervezés még fontosabbá vált.

A tavaly ilyenkor bevezetett munkáshitel

  • átlagos összege a pénzintézetnél 3,94 millió forint, ami lényegében megegyezik a munkáshitel 4 millió forintos felső korlátjával,
  • átlagos futamideje 9,7 év, jellemzően 10 éves konstrukciókkal.

A terméket elsősorban olyan nagyobb egyszeri kiadásokra használják, amelyek meghaladják a megtakarításaikat, de még nem indokolnak klasszikus jelzáloghitelt” - mondta Molnár Gergő, a K&H lakossági marketing vezetője.

Molnár Gergő
K&H Csoport, marketing és digitális értékesítés vezető
A K&H tapasztalatai alapján a munkáshitel

leggyakoribb felhasználási célja az ingatlancél:

ide tartozik a felújítás, korszerűsítés. Illetve az is, amikor a fiatalok a saját erőt egészítik ki egy nagyobb lakásvásárlási vagy lakhatási projektben. A második leggyakoribb cél az autóvásárlás. A harmadik pedig a refinanszírozás: sok fiatal használja a munkáshitelt arra, hogy drágább, korábban felvett hiteleket vagy részben elaprózódott tartozásokat váltsanak ki kedvezőbb, tervezhetőbb konstrukcióra.

A bank szakértői szerint a mostani környezetben azok a fiatalok járnak a legjobban, akik a kedvezményes lehetőségeket – mint az állami kamattámogatás – nem rövid távú fogyasztásra, hanem hosszabb távú értékteremtésre, például

lakhatásra, mobilitásra vagy pénzügyi helyzetük rendezésére, stabilizálására használják.

