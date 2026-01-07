Bank of America: most érdemes izraeli bankrészvényekbe fektetni

A Bank of America szerdán vételi ajánlással felvette a követett részvények közé a négy legnagyobb izraeli bank papírjait. Az amerikai pénzintézet elemzői szerint ezek az intézmények erős tőkehelyzettel rendelkeznek, és jó pozícióban vannak ahhoz, hogy profitáljanak a gázai háborút követő gazdasági élénkülésből - írja a Reuters.

David Taranto elemző

a Bank Hapoalim részvényeire 89,5 sékeles célárfolyamot határozott meg, ami 18 százalékos felértékelődési potenciálnak felel meg a jelenlegi árhoz képest.

részvényeire 89,5 sékeles célárfolyamot határozott meg, ami 18 százalékos felértékelődési potenciálnak felel meg a jelenlegi árhoz képest. A rivális Bank Leumi esetében 85 sékeles célárat jelölt meg, ami 16 százalékos emelkedési lehetőséget jelent.

esetében 85 sékeles célárat jelölt meg, ami 16 százalékos emelkedési lehetőséget jelent. A Mizrahi-Tefahot Bank célárát 265,

célárát 265, az Israel Discount Bankét 40,3 sékelben állapította meg.

Az elemző szerint az izraeli bankok évekig afféle senkiföldjén rekedtek. Ennek oka, hogy a Tel-Aviv-i tőzsdét a fejlődő piacok közül a fejlett kategóriába sorolták át. A bankpapírok így kikerültek a feltörekvő piaci indexekből, miközben a globális referenciaindexekben is alig kaptak súlyt. Ez a kettős hatás hosszú időre távol tartotta tőlük a nemzetközi befektetők jelentős részét. Taranto szerint az erős árfolyam-emelkedés után a bankok most a mellőzött kategóriából a befektetők kedvencei közé léphetnek elő.

Az elemzés kiemeli a bankok erős és konzervatív mérlegét, tőketöbbletét, magas hatékonyságát, vonzó értékeltségét, valamint nagyvonalú osztalékpolitikáját. Taranto szerint ezek a pénzintézetek képesek lesznek átvészelni a lassuló infláció, a csökkenő kamatok, a kormányzati különadók, a geopolitikai bizonytalanság és az ingatlanpiaci kitettségből fakadó kockázatok együttes hatását is.

Az izraeli bankszektor indexe szerdán 0,7 százalékkal emelkedett. Az idei évben eddig 6 százalékos pluszban áll, miután 2025-ben 61 százalékos növekedést ért el.

