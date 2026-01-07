  • Megjelenítés
Bankot vehet a Revolut
Portfolio
A Revolut a török FUPS digitális bank felvásárlásáról tárgyal, így akarnak belépni a török piacra - tudósított a Bloomberg.

A 2022-ben alapított, banki engedéllyel rendelkező török FUPS digitális bank felvásárlásáról tárgyal a Revolut.

Végleges döntés még nem született, és egyelőre az sem biztos, hogy a brit fintechóriás végül megvásárolja a FUPS-ot. Megállapodás esetén az ügylethez a török bankfelügyelet, a BDDK jóváhagyása is szükséges lenne.

A Revolut szóvivője közölte, hogy a vállalat nem kommentálja a piaci spekulációkat, a FUPS pedig szintén nem kívánt nyilatkozni.

A Nik Sztoronszkij milliárdos által alapított Revolutnak világszerte mintegy 70 millió felhasználója van, Magyarországon pedig több mint 2 millió ügyféllel rendelkeznek. A cég az elmúlt hónapokban több új piacra is szemet vetett, a skandináv országoktól egészen Mexikóig. A platform novemberben 75 milliárd dolláros értékelést kapott, ezzel Európa egyik legértékesebb startupjává vált.

A jóval kevésbé ismert török FUPS 2022-ben szerezte meg banki engedélyét, 1,5 milliárd lírás alaptőkével, ami az akkori árfolyamon mintegy 81 millió dollárnak felelt meg. A Török Bankszövetség legfrissebb adatai szerint a társaság szeptemberben mindössze 60 alkalmazottat foglalkoztatott.

Címlapkép forrása: Portfolio

