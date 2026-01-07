Hatalmas felvásárlások és összeolvadások: hát persze, hogy a Goldman Sachs került ki győztesen

2025-ben ismét a Goldman Sachs uralta a globális felvásárlási és összeolvadási (M&A) piacot: növelte piaci részesedését, és egy politikai fordulatokkal és rekordméretű összeolvadásokkal tarkított évben is megőrizte vezető pozícióját - írja a Reuters. A megaügyletek száma 1980, a vonatkozó nyilvántartások kezdete óta nem volt ilyen magas.

Az év során 68-ra nőtt a 10 milliárd dollárt meghaladó ügyletek száma, ezek

összértéke pedig elérte az 1500 milliárd dollárt, ami több mint kétszerese az előző évinek.

Az LSEG adatai szerint ez a boom segítette a Goldmant abban, hogy megszerezze az első helyet: a bank 38 ilyen tranzakcióban működött közre tanácsadóként, többen, mint bármely más befektetési bank. Az általa kezelt ügyletek összértéke - a 10 milliárd dollárnál kisebbeket is beleértve - 1480 milliárd dollár volt. A megaügyletek száma 1980 óta, az LSEG nyilvántartásának kezdete óta nem volt ilyen magas.

A Goldman két kulcsfontosságú mutatóban is az élen végzett: a felvásárlási tanácsadói díjbevételekben és az ügyletek összértékében. A társaság 4,6 milliárd dollár díjbevételt könyvelt el, megelőzve a JPMorgant, amely 3,1 milliárd dollárt, a Morgan Stanley-t, amely 3 milliárd dollárt, a Citit, amely 2 milliárd dollárt és az Evercore-t, amely 1,7 milliárd dollárt ért el.

Az ügyletek volumenét tekintve a Goldman, a JPMorgan és a Morgan Stanley foglalta el az első három helyet, őket a Bank of America és a Citi követte.

Az európai, közel-keleti és afrikai érintettségű bejelentett felvásárlásoknál a Goldman piaci részesedése 44,7 százalékra emelkedett, ami csak egyszer, 1999-ben volt ennél magasabb.

A tavalyi forgalmat elsősorban a technológiai szektor hajtotta, de a szakértők szerint a lazább szabályozói felügyelet korábban elképzelhetetlen ügyleteket is lehetővé tett gyakorlatilag minden ágazatban. Donald Trump amerikai elnök megengedőbb trösztellenes politikája kellő magabiztosságot adott az iparági óriásoknak ahhoz, hogy a vasúttól a fogyasztási cikkeken át a médiáig és a technológiáig részt vegyenek az év legnagyobb összeolvadásaiban.

Bár a Goldman az ügyletek 32 százalékával uralta a piacot, a két legnagyobb tranzakcióban nem vett részt: a Union Pacific 88,2 milliárd dolláros Norfolk Southern-felvásárlásában, illetve a Warner Bros Discovery körüli licitháborúban. Ezeken a Bank of America, a Barclays, a Wells Fargo és több kisebb befektetési bank osztozott.

"A növekedés és a méretgazdaságosság iránti stratégiai igény erős, ez arra késztette az igazgatótanácsokat és a vezetőket, hogy proaktívabbak legyenek.

Az emberek nem várnak arra, hogy egy céget eladásra kínáljanak, hanem maguk kezdeményeznek

– mondta Anu Ayiengar, a JPMorgan globális tanácsadási és felvásárlási üzletágának vezetője.

A JPMorgan a Warner Bros eladásának vezető tanácsadója, és a Kimberly-Clark 50,6 milliárd dolláros Kenvue-felvásárlásában is közreműködött. Ha a részvény- és kötvénypiaci díjakat is figyelembe vesszük, a JPMorgan 10,1 milliárd dolláros összesített befektetési banki díjbevételével megelőzte a Goldman 8,9 milliárd dollárját.

A Paramount Skydance és a Netflix 108, illetve 99 milliárd dolláros rivális ajánlatai a Warner Bros-ra több bankot és ügyvédi irodát is feljebb toltak a rangsorban. A Wells Fargo, amely tíz, 10 milliárd dollárt meghaladó ügyletben dolgozott, nyolc helyet javítva a 9. pozícióba lépett elő. A Moelis butikbank, amely szintén a Netflixnek adott tanácsokat, három hellyel előrébb, a 16. helyre került.

Az aktuális helyezések attól is függenek, ki nyeri meg a Warner Brosért folyó versenyt. Jelenleg mindkét ajánlattevő tanácsadói szerepelnek a rangsorban, de ez változni fog, amint megszületik a döntés.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 12. 17. Újabb fordulat Hollywood legnagyobb felvásárlási háborújában: kikosarazták a Paramountot

Charles Ruck, az LSEG rangsorában élen álló Latham & Watkins ügyvédi iroda globális vállalati részlegének elnöke a nagy ügyletek számának növekedését "méretinflációnak" nevezte. Az S&P 500 tavaly 16,39, a Nasdaq pedig 20,36 százalékkal emelkedett, ami önmagában is drágábbá tette az idei tranzakciókat.

A csővezeték tele van

– fogalmazott. "Minden makrogazdasági mutató kedvező: a kamatok csökkennek, ami megkönnyíti a magántőke-befektetők számára az ügyletkötést. Sok készpénz van az amerikai vállalatok mérlegeiben, a tőzsdei bevezetések piaca még mindig nem elég élénk, ami az exiteket a felvásárlások felé tereli. És alapvetően barátságos a szabályozói környezet."

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images