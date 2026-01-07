  • Megjelenítés
Rég volt ilyen alacsony a jelzáloghitelek kamata Amerikában
Bank

Rég volt ilyen alacsony a jelzáloghitelek kamata Amerikában

MTI
Az Egyesült Államokban 2024 szeptembere óta a legalacsonyabbra csökkent a 30 éves jelzáloghitelek kamata a január 2-án záródott héten - közölte az amerikai jelzáloghitelező bankok szövetsége (Mortgage Bankers Association of America - MBA) szerdán.
Property Warm Up 2026
Kiemelt ingatlanpiaci évindító szakmai, üzleti és networking rendezvény. Pörgessük fel a piacot! A hazai ingatlanpiac évindító szakmai eseménye! – Ahol a döntéshozók találkoznak. Szakma, üzlet és networking. – Legyen ott a hazai ingatlanpiac exkluzív évindító rendezvényén!
Információ és jelentkezés

Az MBA által közzétett adatok szerint a 30 éves lejáratú, fix kamatozású jelzáloghitelek átlagos kamata az előző heti 6,32 százalékról

6,25 százalékra, 2024 szeptembere óta a legalacsonyabbra mérséklődött a múlt héten.

Egy évvel ezelőtt még 6,99 százalékon állt a 30 éves lejáratú, fix kamatozású jelzáloghitelek átlagos kamata.

Ugyancsak szerdán ismertették, hogy a jelzáloghitel-igénylések száma heti szinten 0,3 százalékkal emelkedett az előző heti 10,0 százalékos zsugorodást követően.

Még több Bank

Bank of America: most érdemes izraeli bankrészvényekbe fektetni

Jelzáloghitel-elengedés 2026: milliókkal csökkentheted a tartozásodat, itt van az összes tudnivaló

Tömegével szabadulnak meg rossz hiteleiktől a kínai bankok, most meghosszabbították a programot

Az MBA szezonálisan kiigazított adatai szerint a lakáshitel-refinanszírozás kérelmek száma heti összevetésben 7 százalékkal, éves szinten 133 százalékkal emelkedett. A jelentős mértékű százalékos változás oka elsősorban az alacsony bázis. A már meglévő jelzáloghitellel rendelkező lakástulajdonosok közül sokan 5 százalék alatti kamattal vettek fel hitelt, ami erőteljesen visszavetette a refinanszírozási tevékenységet a magas kamatkörnyezetben; azonban akik az elmúlt két évben vettek fel jelzáloghitelt, azok közül jelenleg sokaknak előnyt jelenthet a lakáshitel-refinanszírozás.

A lakáshitel-refinanszírozási kérelmek az összes jelzáloghitel-igénylés 56,6 százalékát tették ki a múlt héten,

szemben az előző heti 53,8 százalékkal.

A jelzáloghitelek átlagos kamata 2024 szeptembere óta a legalacsonyabb szintre csökkent a múlt héten. Az MBA továbbra is arra számít, hogy a jelzáloghitelek átlagos kamata a jelenlegi szint körül marad - nyilatkozta Joel Kan, az MBA vezető közgazdásza.

A magyar lakáshitelek kamatáról itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk

Megőrülnek a magyarok az Otthon Startért, soha nem látott számok érkeztek a piacról

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Mi vár idén a privátbankokra?

A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Moszkva megelégelte az amerikai akciót: orosz tengeralattjáró és haditengerészeti egységek indultak el
Európai katonák mennek Ukrajnába, megváltozott Zelenszkij véleménye a békéről – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Bankot vehet a Revolut
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility