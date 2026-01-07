Rég volt ilyen alacsony a jelzáloghitelek kamata Amerikában

Az Egyesült Államokban 2024 szeptembere óta a legalacsonyabbra csökkent a 30 éves jelzáloghitelek kamata a január 2-án záródott héten - közölte az amerikai jelzáloghitelező bankok szövetsége (Mortgage Bankers Association of America - MBA) szerdán.

Az MBA által közzétett adatok szerint a 30 éves lejáratú, fix kamatozású jelzáloghitelek átlagos kamata az előző heti 6,32 százalékról

6,25 százalékra, 2024 szeptembere óta a legalacsonyabbra mérséklődött a múlt héten.

Egy évvel ezelőtt még 6,99 százalékon állt a 30 éves lejáratú, fix kamatozású jelzáloghitelek átlagos kamata.

Ugyancsak szerdán ismertették, hogy a jelzáloghitel-igénylések száma heti szinten 0,3 százalékkal emelkedett az előző heti 10,0 százalékos zsugorodást követően.

Az MBA szezonálisan kiigazított adatai szerint a lakáshitel-refinanszírozás kérelmek száma heti összevetésben 7 százalékkal, éves szinten 133 százalékkal emelkedett. A jelentős mértékű százalékos változás oka elsősorban az alacsony bázis. A már meglévő jelzáloghitellel rendelkező lakástulajdonosok közül sokan 5 százalék alatti kamattal vettek fel hitelt, ami erőteljesen visszavetette a refinanszírozási tevékenységet a magas kamatkörnyezetben; azonban akik az elmúlt két évben vettek fel jelzáloghitelt, azok közül jelenleg sokaknak előnyt jelenthet a lakáshitel-refinanszírozás.

A lakáshitel-refinanszírozási kérelmek az összes jelzáloghitel-igénylés 56,6 százalékát tették ki a múlt héten,

szemben az előző heti 53,8 százalékkal.

A jelzáloghitelek átlagos kamata 2024 szeptembere óta a legalacsonyabb szintre csökkent a múlt héten. Az MBA továbbra is arra számít, hogy a jelzáloghitelek átlagos kamata a jelenlegi szint körül marad - nyilatkozta Joel Kan, az MBA vezető közgazdásza.

